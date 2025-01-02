Какие комнатные растения нужно подкармливать зимой — чем это делать, советы

Человек, который поливает комнатные растения. Фото: Freepik

Среди множества комнатных растений есть те, которым зимой необходима дополнительная подкормка, ведь они цветут именно в это время года. Опытные цветоводы рассказали, какие домашние растения нужно "накормить" в зимнее время года и чем это следует делать, чтобы они хорошо цвели.

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Многие домашние растения в зимнее время года переходят в состояние покоя, чтобы весной расцвести с новой силой. Поэтому эти цветы не нуждаются в том, чтобы их дополнительно удобрять зимой. Однако, есть те, которые, наоборот, цветут именно зимой, поэтому их важно успеть подкормить, когда на улице морозы.

Мы рассказываем, какие комнатные растения необходимо подкармливать зимой и чем именно удобрять их, чтобы насладиться роскошными цветами.

Процесс подкормки комнатных растений. Фото: Pinterest

Комнатные цветы, которые нужно подкармливать зимой

В мире существует несколько разновидностей комнатных растений, нуждающихся в подкормке зимой. В перечень таких цветов входят:

Азалии

Фиалки

Орхидеи

Рождественский кактус

Подкормка фиалки в домашних условиях. Фото: Pinterest

Чем стоит подпитывать эти цветы в зимнее время года

Во-первых, лучше подкармливать комнатные растения магазинными удобрениями, ведь народные средства не дают никаких гарантий наделения этих цветов всеми необходимыми полезными элементами. Во-вторых, следует учитывать разновидность растений, чтобы подобрать нужные добавки.

К тому же, народные удобрения можно использовать только как дополнительную подкормку, а не как основную.

Но запомните, что при выращивании комнатных растений важно учитывать не только подкормку, но и их потребность в освещении, температурный режим и влажность воздуха. К тому же, комнатным растениям, которые цветут именно зимой, требуется особое внимание.

Напомним, мы писали о том, как можно спасти комнатное растение, которое заболело и засохло.

Раньше мы рассказывали, можно ли пересаживать комнатные цветы в период их цветения.

Также мы сообщали о том, как понять, что комнатные растения пора пересаживать.