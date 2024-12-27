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Чим дешево підживити кімнатні квіти, щоб зекономити гроші

27 грудня 2024 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Чим можна дешево підживити кімнатні рослини — бюджетні добрива
Людина, яка підживлює кімнатну рослину кавовою гущею. Фото: Pixabay
Христина Кучугурна - Редактор

Щоб не купувати дорогезні підживлювачі для кімнатних рослин, можете зекономити і скористатися такими, які також допоможуть. Досвідчені квітникарі розповіли, чим можна дешево, але ефективно підгодувати домашні рослини, щоб вони розкішно цвіли у вашому будинку.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Звичайний цукор

Цей продукт є вдома у кожної людини, тому на нього не доведеться витрачати багато грошей, але він може допомогти вашим рослинам розкішно квітнути. Щоб підживити квіти цукром, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Звичайний цукор — дві чайні ложки
  • Тепла вода — одна склянка

Змішайте ці інгредієнти так, щоб кристалики цукру розчинилися у воді, та залиште цей розчин охолонути. Щойно він стане холодним, один раз на тиждень поливайте кімнатні рослини ним.

Сахар
Звичайний білий цукор на столі. Фото: Freepik

Вода з-під картоплі

Цей бюджетний варіант також вважається доволі ефективним у плані підживлення домашніх рослин. Просто коли варите картоплю, не виливайте потім після неї відвар, адже ним можна підживити кімнатні квіти. 

Справа в тому, що в картоплі міститься крохмаль, який допомагає формувати нові листочки і робить коріння рослин міцнішими.

Картофель
Відвар з картоплі на плиті. Фото: Pinterest

Шкірки бананів

Ви будете здивовані, але бананові шкірки також діють на рослини як гарний засіб для підживлення. Щоб змусити кімнатні квіти частіше цвісти, поріжте і висушіть шкірки цього фрукту, а під час пересадки змішайте це з ґрунтом.

У складі бананових шкірок є великий вміст калію, який вважається дуже корисним не тільки для кімнатних, а й для всіх рослин.

Банановые шкурки
Шкірки з бананів на столі. Фото: Pinterest

Кавова гуща

Якщо ви любите пити каву, не викидайте після неї гущу, адже до її складу входить велика кількість азоту. Цей простий і водночас ефективний елемент робить ґрунт більш пухким, а це прямий шлях до гарного цвітіння домашніх рослин.

Кофейная гуща
Гуща з-під кави в чашці. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, як потрібно обрізати орхідею, щоб вона почала квітнути. 

Раніше ми розповідали про те, чи можна пересаджувати кімнатні рослини під час цвітіння. 

Також ми повідомляли про те, які домашні рослини здатні лікувати людей.

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