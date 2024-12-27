Чим можна дешево підживити кімнатні рослини — бюджетні добрива

Людина, яка підживлює кімнатну рослину кавовою гущею. Фото: Pixabay

Щоб не купувати дорогезні підживлювачі для кімнатних рослин, можете зекономити і скористатися такими, які також допоможуть. Досвідчені квітникарі розповіли, чим можна дешево, але ефективно підгодувати домашні рослини, щоб вони розкішно цвіли у вашому будинку.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Звичайний цукор

Цей продукт є вдома у кожної людини, тому на нього не доведеться витрачати багато грошей, але він може допомогти вашим рослинам розкішно квітнути. Щоб підживити квіти цукром, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Звичайний цукор — дві чайні ложки

Тепла вода — одна склянка

Змішайте ці інгредієнти так, щоб кристалики цукру розчинилися у воді, та залиште цей розчин охолонути. Щойно він стане холодним, один раз на тиждень поливайте кімнатні рослини ним.

Звичайний білий цукор на столі. Фото: Freepik

Вода з-під картоплі

Цей бюджетний варіант також вважається доволі ефективним у плані підживлення домашніх рослин. Просто коли варите картоплю, не виливайте потім після неї відвар, адже ним можна підживити кімнатні квіти.

Справа в тому, що в картоплі міститься крохмаль, який допомагає формувати нові листочки і робить коріння рослин міцнішими.

Відвар з картоплі на плиті. Фото: Pinterest

Шкірки бананів

Ви будете здивовані, але бананові шкірки також діють на рослини як гарний засіб для підживлення. Щоб змусити кімнатні квіти частіше цвісти, поріжте і висушіть шкірки цього фрукту, а під час пересадки змішайте це з ґрунтом.

У складі бананових шкірок є великий вміст калію, який вважається дуже корисним не тільки для кімнатних, а й для всіх рослин.

Шкірки з бананів на столі. Фото: Pinterest

Кавова гуща

Якщо ви любите пити каву, не викидайте після неї гущу, адже до її складу входить велика кількість азоту. Цей простий і водночас ефективний елемент робить ґрунт більш пухким, а це прямий шлях до гарного цвітіння домашніх рослин.

Гуща з-під кави в чашці. Фото: Freepik

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