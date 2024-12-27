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Чем дешево подкормить комнатные цветы, чтобы сэкономить деньги

27 декабря 2024 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем можно дешево подкормить комнатные растения — бюджетные удобрения
Человек, подпитывающий комнатное растение кофейной гущей. Фото: Pixabay
Кристина Кучугурная - Редактор

Чтобы не покупать дорогущие подпитчики для комнатных растений, можете сэкономить и воспользоваться такими, которые также помогут. Опытные цветоводы рассказали, чем можно дешево, но эффективно прикормить домашние растения, чтобы они роскошно цвели в вашем доме.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Обычный сахар

Этот продукт есть дома у каждого человека, поэтому на него не придется тратить много денег, но он может помочь вашим растениям роскошно цвести. Чтобы подкормить цветы сахаром, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Обычный сахар — две чайные ложки
  • Теплая вода — один стакан

Смешайте эти ингредиенты так, чтобы кристаллики сахара растворились в воде, и оставьте этот раствор остыть. Как только он станет холодным, раз в неделю поливайте комнатные растения им.

Сахар
Обычный белый сахар на столе. Фото: Freepik

Вода из-под картофеля

Этот бюджетный вариант также считается достаточно эффективным в плане подкормки домашних растений. Просто когда варите картофель, не выливайте потом после него отвар, ведь им можно подкормить комнатные цветы.

Дело в том, что в картофеле содержится крахмал, который помогает формировать новые листочки и делает корни растений более крепкими.

Картофель
Отвар из-под картофеля на плите. Фото: Pinterest

Шкурки бананов

Вы будете удивлены, но банановые шкурки также действуют на растения как хорошее средство для подкормки. Чтобы заставить комнатные цветы чаще цвести, порежьте и высушите шкурки этого фрукта, а во время пересадки смешайте это с почвой.

В составе банановых шкурок есть большое содержание калия, который считается очень полезным не только для комнатных, но и для всех растений.

Банановые шкурки
Шкурки от бананов на столе. Фото: Pinterest

Кофейная гуща

Если вы любите пить кофе, не выбрасывайте после него гущу, ведь в ее состав входит большое количество азота. Этот простой и, в то же время, эффективный элемент делает почву более рыхлой, а это прямой путь к хорошему цветению домашних растений.

Кофейная гуща
Гуща из-под кофе в чашке. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, как нужно обрезать орхидею, чтобы она начала цвести.

Раньше мы рассказывали о том, можно ли пересаживать комнатные растения во время цветения.

Также мы сообщали о том, какие домашние растения способны лечить людей.

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