Як обрізати орхідею, щоб вона знову зацвіла — покрокова інструкція

Жінка, яка обрізає кореневу систему орхідеї. Фото: Pinterest

Орхідея входить до числа тих кімнатних рослин, які не потрібно регулярно обрізати, але інколи це може бути корисним. Досвідчені квітникарі пояснили, як саме це потрібно робити, щоб вона показала всю свою красу.

Про це розповідає Express.

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Ця кімнатні рослини зазвичай цвітуть в зимову і весняну пору року, але дуже часто доводиться довго чекати, поки з’являться яскраві квіти на стеблі. Якщо ви хочете прискорити ріст і розвиток орхідей, вам потрібно їх обрізати.

Експерти розповіли, як саме потрібно обрізати орхідею, щоб вона знову зацвіла і потішила око яскравими квітами.

Як потрібно обрізати орхідею

Крок 1. Перевірка стану стебел

Перш, ніж обрізати цю кімнатну рослину, необхідно перевірити здоров’я стебел. Якщо вони зелені та тверді на дотик, тоді можна не хвилюватися, але якщо вони коричневого або жовтого відтінку, тоді це явна ознака того, що вони хворі.

Жінка, яка доглядає орхідею. Фото: Gazeta

Крок 2. Стерилізація інструментів для обрізки

Далі необхідно продезінфікувати інструменти, якими ви будете обрізати цю кімнатну рослину. Це можуть бути ножиці, секатори або гострий ніж, які можна обробити або за допомогою спеціальної рідини для стерилізації, або за допомогою звичайного окропу.

Крок 3. Обрізка загиблого листя і коріння

Обріжте листя і коріння, які вже загинули, по діагоналі. Це допоможе запобігти гниттю кореневої системи, що, свою чергу, може сильно нашкодити рослині.

Процес обрізки орхідеї вдома. Фото: Pinterest

Крок 4. Обрізка стебел

Якщо вам здається, що обрізка стебел — це доволі радикальний крок, то ви помиляєтеся, адже це стимулює ріст нових, більш міцних стебел. У цьому випадку необхідно залишити приблизно два сантиметра від основи, щоб створити відповідні умови для нового росту.

Крок 5. Створення оптимальних умов для відновлення

Орхідея, як і будь-яка інша рослина, стає слабкою після обрізки, тому їй потрібно створити хороші умови для відновлення. Для цього поставте цю квітку туди, де багато світла, але немає сонячних променів. Запам’ятайте, що орхідеї потрібна волога і повітря і в жодному разі не потрібно перезволоження і застій води в горщику.

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