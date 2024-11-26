Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Орхідея більше не цвіте — як змусити рослину знову рости arrow

Орхідея більше не цвіте — як змусити рослину знову рости

26 листопада 2024 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Що робити, щоб орхідея знову зацвіла — корисні поради
Людина, яка обрізає квітконіс в орхідеї. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо ви вирощуєте вдома орхідею і побачили, що її період цвітіння вже закінчився, а ви хочете його відновити, тоді ця інформація для вас. Дізнайтеся, як можна змусити цю неймовірно гарну кімнатну рослину знову квітнути.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для господинь.

Читайте також:

Коли квітконіс на орхідеї закінчив період свого цвітіння, то саме час зробити одну важливу річ, яка змусить цю кімнатну рослину знову випустити квіти. Однак, перш, ніж це робити, необхідно спочатку поспостерігати за цією кімнатною рослиною певний час, щоб зрозуміти, яким шляхом йти.

Орхидеи
Дві орхідеї, які відцвіли. Фото: Decorexpro

Що робити з квітконосом, щоб орхідея зацвіла

Якщо на орхідеї засохла лише верхівка, стеблинка зелена і пружна, а бруньки ще живі, тоді в такому випадку необхідно підрізати квітконіс так, щоб пеньок був один-півтора сантиметра над третьою брунькою. 

Якщо квітконос порожнистий, тоді під час поливу стежте, щоб вода туди не потрапила, інакше розетка почне гнити. У цьому випадку закапайте квітконіс розтопленим воском, щоб прибрати ризик потрапляння вологи в цю частину рослини.

Якщо квітконіс на кімнатній рослині висох і став іншого кольору, тоді в цьому немає жодного сенсу. В такому випадку зріжте квітконіс так, щоб довжина від основи становила один сантиметр. 

Уход за орхидеей
Обрізка квітконоса в орхідеї. Фото: скриншот з YouTube

Але пам’ятайте, що стрілку необхідно обрізати гострим і заздалегідь продезінфікованим інструментом. Водночас, місце зрізу на рослині потрібно обробити товченим вугіллям. Це важливо тому, що туди можуть потрапляти різні бактерії і поширюватися грибок, тому ці кроки знизять ризик виникнення цих проблем.

Нагадаємо, ми писали про те, як врятувати орхідею, якщо її коріння вилазить з горщика. 

Раніше ми розповідали про те, як змусити орхідею квітнути за допомогою льоду. 

Також ми повідомляли про те, як правильно доглядати орхідею, щоб вона розкішно квітла.

рослини квіти поради орхідея домашні квіти кімнатні рослини

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:01 Поповнення картки Ощадбанку — 5 способів без комісій

05:45 Чи може роботодавець звільнити працівника, якого мобілізували

05:44 Як виглядає Покровськ сьогодні — що відбувається у місті

05:05 Морози до -9 °С — синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

04:52 Вже сьогодні біля Землі пролетить майже 100-метровий астероїд

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

04:30 Як діяти, якщо отримав повістку поштою — відповідь військового

04:08 Мін'юст США просить закрити справу проти Трампа — про що йде мова

03:26 В "Азові" є вакансія на заправці — кого запрошують до полку

03:04 У Тернополі знову пролунав вибух

02:59 В Україні запускають реєстр домашніх тварин — як працюватиме

06:01 Поповнення картки Ощадбанку — 5 способів без комісій

05:45 Чи може роботодавець звільнити працівника, якого мобілізували

05:44 Як виглядає Покровськ сьогодні — що відбувається у місті

05:05 Морози до -9 °С — синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

04:52 Вже сьогодні біля Землі пролетить майже 100-метровий астероїд

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

04:30 Як діяти, якщо отримав повістку поштою — відповідь військового

04:08 Мін'юст США просить закрити справу проти Трампа — про що йде мова

03:26 В "Азові" є вакансія на заправці — кого запрошують до полку

03:04 У Тернополі знову пролунав вибух

02:59 В Україні запускають реєстр домашніх тварин — як працюватиме

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

Text

23:36 Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

Text
Ексклюзив

23:06 Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

Text

22:42 Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

Text

21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

Text

20:20 Юрист пояснив правильний підхід до мобілізації на прикладі 3 ОШБр

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Text

13:29 Експерт сказав, скільки триватимуть відключення світла

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

20 листопада 2024

02:35Дикі звірі Чорнобиля зустрічають осінь — заповідник показав фото