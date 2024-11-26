Що робити, щоб орхідея знову зацвіла — корисні поради

Людина, яка обрізає квітконіс в орхідеї. Фото: Pinterest

Якщо ви вирощуєте вдома орхідею і побачили, що її період цвітіння вже закінчився, а ви хочете його відновити, тоді ця інформація для вас. Дізнайтеся, як можна змусити цю неймовірно гарну кімнатну рослину знову квітнути.

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Коли квітконіс на орхідеї закінчив період свого цвітіння, то саме час зробити одну важливу річ, яка змусить цю кімнатну рослину знову випустити квіти. Однак, перш, ніж це робити, необхідно спочатку поспостерігати за цією кімнатною рослиною певний час, щоб зрозуміти, яким шляхом йти.

Дві орхідеї, які відцвіли. Фото: Decorexpro

Що робити з квітконосом, щоб орхідея зацвіла

Якщо на орхідеї засохла лише верхівка, стеблинка зелена і пружна, а бруньки ще живі, тоді в такому випадку необхідно підрізати квітконіс так, щоб пеньок був один-півтора сантиметра над третьою брунькою.

Якщо квітконос порожнистий, тоді під час поливу стежте, щоб вода туди не потрапила, інакше розетка почне гнити. У цьому випадку закапайте квітконіс розтопленим воском, щоб прибрати ризик потрапляння вологи в цю частину рослини.

Якщо квітконіс на кімнатній рослині висох і став іншого кольору, тоді в цьому немає жодного сенсу. В такому випадку зріжте квітконіс так, щоб довжина від основи становила один сантиметр.

Обрізка квітконоса в орхідеї. Фото: скриншот з YouTube

Але пам’ятайте, що стрілку необхідно обрізати гострим і заздалегідь продезінфікованим інструментом. Водночас, місце зрізу на рослині потрібно обробити товченим вугіллям. Це важливо тому, що туди можуть потрапляти різні бактерії і поширюватися грибок, тому ці кроки знизять ризик виникнення цих проблем.

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