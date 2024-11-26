Что делать, чтобы орхидея снова зацвела — полезные советы

Человек, обрезающий цветонос у орхидеи. Фото: Pinterest

Если вы выращиваете дома орхидею и увидели, что ее период цветения уже истек, а вы хотите его восстановить, тогда эта информация для вас. Узнайте, как можно заставить это невероятно красивое растение снова цвести.

Новини.LIVE делится полезными советами для хозяек.

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Когда цветонос на орхидее закончил период своего цветения, то самое время сделать одну важную вещь, которая заставит это комнатное растение снова выпустить цветы. Однако, прежде, чем это делать, необходимо сначала понаблюдать за этим комнатным растением определенное время, чтобы понять, по какому пути идти.

Две орхидеи, которые отцвели. Фото: Decorexpro

Что делать с цветоносом, чтобы орхидея зацвела

Если на орхидее засохла только верхушка, стебель зеленый и упругий, а почки еще живы, тогда в таком случае необходимо подрезать цветонос так, чтобы пенек был один-полтора сантиметра над третьей почкой.

Если цветонос пустой, тогда во время полива следите, чтобы вода туда не попала, иначе розетка начнет гнить. В этом случае закапайте цветонос растопленным воском, чтобы убрать риск попадания влаги в эту часть растения.

Если цветонос на комнатном растении высох и стал другого цвета, тогда в этом нет никакого смысла. В таком случае срежьте цветонос так, чтобы длина от основания составляла один сантиметр.

Обрезка цветоноса у орхидеи. Фото: скриншот с YouTube

Но помните, что стрелку нужно обрезать острым и заранее продезинфицированным инструментом. В то же время, место среза на растении нужно обработать толченым углем. Это важно потому, что туда могут попадать разные бактерии и распространяться грибок, поэтому эти шаги снизят риск возникновения этих проблем.

Напомним, мы писали о том, как спасти орхидею, если ее корни вылезают из горшка.

Раньше мы рассказывали о том, как заставить орхидею цвести с помощью льда.

Также мы сообщали о том, как правильно ухаживать за орхидеей, чтобы она роскошно цвела.