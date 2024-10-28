Чим підживити орхідею, щоб вона розквітнула — як це робити

Господиня, яка поливає орхідею. Фото: Freepik

Сьогодні, напевно, немає жодної господині, яка б не тримала у себе вдома орхідеї різних кольорів, які, до речі, важко змусити квітнути. Однак квітникарка з досвідом Аме Родрігес розповіла, як і чим варто полити цю кімнатну рослину, щоб вона розквітла.

Про це повідомляє Express.

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Чим слід підживити орхідею, щоб вона розквітнула

Експертка Аме Родрігес рекомендує підживлювати орхідею добривом із залишків їжі. Вона наголошує, що цей метод не тільки зекономить ваші гроші, а й м’яко стимулює цю домашню квітку, щоб вона якнайдовше квітнула.

Йдеться про шкірки з бананів, які мають у своєму складі велику кількість корисних елементів, зокрема, калію, який створює ефективний процес фотосинтезу і робить орхідею більш стійкою у боротьбі зі шкідниками. Також банани містять фосфор, який покращує розвиток рослини, і магній, який зміцнює коріння.

Догляд орхідеї вдома. Фото: Freepik

Експертка каже, що на одну орхідею йде одна бананова шкірка, а підживлювати рослину необхідно не більше, ніж один раз на чотири тижні.

Як підживити орхідею банановими шкірками

Щоб приготувати ефективне добриво з бананів, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Шкірка з бананів

Банка

Вода

Покладіть шкірку до банки, залийте її водою і щільно закрутіть кришку, потім залиште ємність щонайменше на 24 години, але не більше, ніж на 48 годин. Після цього дістаньте шкірку з води і викиньте її, а саму воду змішайте з водопровідною водою у співвідношенні один до чотирьох.

Приготування добрива з бананових шкірок. Фото: Pinterest

Налийте воду навколо основи орхідеї, як ви завжди поливаєте домашні рослини. Але обов’язково стежте за тим, чи діє приготовлене добриво на розвиток кімнатної рослини.

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