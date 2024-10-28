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Чому орхідея не цвіте — чим підживити рослину

28 жовтня 2024 23:01
Христина Кучугурна - Редактор
Чим підживити орхідею, щоб вона розквітнула — як це робити
Господиня, яка поливає орхідею. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Сьогодні, напевно, немає жодної господині, яка б не тримала у себе вдома орхідеї різних кольорів, які, до речі, важко змусити квітнути. Однак квітникарка з досвідом Аме Родрігес розповіла, як і чим варто полити цю кімнатну рослину, щоб вона розквітла.

Про це повідомляє Express.

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Чим слід підживити орхідею, щоб вона розквітнула

Експертка Аме Родрігес рекомендує підживлювати орхідею добривом із залишків їжі. Вона наголошує, що цей метод не тільки зекономить ваші гроші, а й м’яко стимулює цю домашню квітку, щоб вона якнайдовше квітнула.

Йдеться про шкірки з бананів, які мають у своєму складі велику кількість корисних елементів, зокрема, калію, який створює ефективний процес фотосинтезу і робить орхідею більш стійкою у боротьбі зі шкідниками. Також банани містять фосфор, який покращує розвиток рослини, і магній, який зміцнює коріння.

Орхидея
Догляд орхідеї вдома. Фото: Freepik

Експертка каже, що на одну орхідею йде одна бананова шкірка, а підживлювати рослину необхідно не більше, ніж один раз на чотири тижні.

Як підживити орхідею банановими шкірками

Щоб приготувати ефективне добриво з бананів, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Шкірка з бананів
  • Банка
  • Вода

Покладіть шкірку до банки, залийте її водою і щільно закрутіть кришку, потім залиште ємність щонайменше на 24 години, але не більше, ніж на 48 годин. Після цього дістаньте шкірку з води і викиньте її, а саму воду змішайте з водопровідною водою у співвідношенні один до чотирьох.

Удобрение из бананов
Приготування добрива з бананових шкірок. Фото: Pinterest

Налийте воду навколо основи орхідеї, як ви завжди поливаєте домашні рослини. Але обов’язково стежте за тим, чи діє приготовлене добриво на розвиток кімнатної рослини.

Нагадаємо, ми писали про те, як змусити орхідею квітнути за допомогою льоду. 

Раніше ми розповідали про те, як можна врятувати орхідею рисом і часником. 

Також ми повідомляли про те, як правильно доглядати орхідею, щоб вона не загинула.

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