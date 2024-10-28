Чем подкормить орхидею, чтобы она расцвела — как это делать

Хозяйка, поливающая орхидею. Фото: Freepik

Сегодня, наверное, нет ни одной хозяйки, которая не держала бы у себя дома орхидеи разных цветов, которые, кстати, трудно заставить цвести. Однако цветочница с опытом Аме Родригес рассказала, как и чем следует полить это комнатное растение, чтобы оно расцвело.

Об этом сообщает Express.

Читайте также:

Чем следует подкормить орхидею, чтобы она расцвела

Эксперт Аме Родригес рекомендует подпитывать орхидею удобрением из остатков пищи. Она отмечает, что этот метод не только сэкономит ваши деньги, но и мягко стимулирует этот домашний цветок, чтобы он как можно дольше цвел.

Речь идет о шкурках с бананов, имеющих в своем составе большое количество полезных элементов, в частности, калия, который создает эффективный процесс фотосинтеза и делает орхидею более устойчивой в борьбе с вредителями. Также бананы содержат фосфор, улучшающий развитие растения, и магний, укрепляющий корни.

Уход за орхидеей дома. Фото: Freepik

Эксперт говорит, что на одну орхидею уходит одна банановая шкурка, а подкармливать растение необходимо не более одного раза в четыре недели.

Как подкормить орхидею банановыми шкурками

Чтобы приготовить эффективное удобрение из бананов, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Шкурка с бананов

Банка

Вода

Положите шкурку в банку, залейте ее водой и плотно закрутите крышку, затем оставьте емкость, минимум, на 24 часа, но не более, чем на 48 часов. После этого достаньте шкурку из воды и выбросьте ее, а саму воду смешайте с водопроводной водой в соотношении один к четырем.

Приготовление удобрения из банановых шкурок. Фото: Pinterest

Налейте воду вокруг основания орхидеи, как вы всегда поливаете домашние растения. Но обязательно следите за тем, действует ли приготовленное удобрение на развитие комнатного растения.

Напомним, мы писали о том, как заставить орхидею цвести с помощью льда.

Раньше мы рассказывали о том, как можно спасти орхидею рисом и чесноком.

Также мы сообщали о том, как правильно ухаживать за орхидеей, чтобы она не погибла.