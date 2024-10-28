Чем подкормить орхидею, чтобы она расцвела — как это делать

Почему орхидея не цветет — чем подкормить растение
Сегодня, наверное, нет ни одной хозяйки, которая не держала бы у себя дома орхидеи разных цветов, которые, кстати, трудно заставить цвести. Однако цветочница с опытом Аме Родригес рассказала, как и чем следует полить это комнатное растение, чтобы оно расцвело.
Об этом сообщает Express.
Чем следует подкормить орхидею, чтобы она расцвела
Эксперт Аме Родригес рекомендует подпитывать орхидею удобрением из остатков пищи. Она отмечает, что этот метод не только сэкономит ваши деньги, но и мягко стимулирует этот домашний цветок, чтобы он как можно дольше цвел.
Речь идет о шкурках с бананов, имеющих в своем составе большое количество полезных элементов, в частности, калия, который создает эффективный процесс фотосинтеза и делает орхидею более устойчивой в борьбе с вредителями. Также бананы содержат фосфор, улучшающий развитие растения, и магний, укрепляющий корни.
Эксперт говорит, что на одну орхидею уходит одна банановая шкурка, а подкармливать растение необходимо не более одного раза в четыре недели.
Как подкормить орхидею банановыми шкурками
Чтобы приготовить эффективное удобрение из бананов, вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Шкурка с бананов
- Банка
- Вода
Положите шкурку в банку, залейте ее водой и плотно закрутите крышку, затем оставьте емкость, минимум, на 24 часа, но не более, чем на 48 часов. После этого достаньте шкурку из воды и выбросьте ее, а саму воду смешайте с водопроводной водой в соотношении один к четырем.
Налейте воду вокруг основания орхидеи, как вы всегда поливаете домашние растения. Но обязательно следите за тем, действует ли приготовленное удобрение на развитие комнатного растения.
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