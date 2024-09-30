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Про цей хитрий трюк знають лише одиниці — як змусити орхідею квітнути

30 вересня 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Як за допомогою льоду виростити найкрасивішу орхідею
Три кубики льоду в горщику з орхідеєю. Фото: Rural Sprout
Христина Кучугурна - Редактор

Мало хто знає, але звичайний лід, який багато хто додає до напоїв, насправді, є дуже корисним для кімнатних рослин. Дізнайтеся, яким чином можна змінити зовнішній вигляд орхідеї за допомогою цього звичайного методу охолодження напоїв.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Як змусити орхідею квітнути за допомогою льоду

Досвідчені квітникарі пояснили, як за допомогою одного хитрого трюку з льодом можна покращити ріст орхідеї. Щоб змусити цю красиву кімнатну квітку знову квітнути, достатньо покласти один кубик льоду на дно горщику, де у вас росте орхідея. Причому, робити це потрібно всього один раз на тиждень.

Кубик льда в горшке с орхидеей
Кубик льоду в горщику з орхідеєю. Фото: скриншот з YouTube

Група експертів з орхідей Just Add Ice зі свого боку радить "поливати" орхідею трьома кубиками льоду один раз на тиждень. Якщо на вашому підвіконні росте маленька квітка, їй достатньо двох кубиків, а якщо міні-квіти, то слід використовувати один кубик льоду.

Чому лід такий корисний для орхідей

Використання льоду при вирощування орхідей користується особливою популярністю серед деяких флористів з досвідом. Річ у тому, що цей трюк ідеально підходить для квітів, у яких через надмірну кількість вологи виникають проблеми з розвитком.

Поступове танення кубиків льоду насичує орхідею тією кількістю води, яка їй необхідна, і не призводить до надлишків вологи. Тому цей, здавалося б, незвичайний спосіб вирощування орхідей досвідчені квітникарі рекомендують використовувати.

Две яркие орхидеи в горшке
Дві яскраві орхідеї в горщику. Фото: Pinterest

Ба більше, згідно з дослідженнями полив орхідей льодом дорівнює поливу цих квітів звичайною водою кімнатної температури. Тому варто відкласти побоювання стосовно того, що квіти можуть постраждати від холодної води.

Нагадаємо, ми писали про те, як потрібно правильно підживлювати орхідею, щоб не згубити її. 

Раніше ми розповідали про те, як можна врятувати орхідею за допомогою часнику і рису. 

Також ми повідомляли про те, як правильно доглядати орхідею під час вирощування.

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