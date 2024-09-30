Як за допомогою льоду виростити найкрасивішу орхідею

Три кубики льоду в горщику з орхідеєю. Фото: Rural Sprout

Мало хто знає, але звичайний лід, який багато хто додає до напоїв, насправді, є дуже корисним для кімнатних рослин. Дізнайтеся, яким чином можна змінити зовнішній вигляд орхідеї за допомогою цього звичайного методу охолодження напоїв.

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Як змусити орхідею квітнути за допомогою льоду

Досвідчені квітникарі пояснили, як за допомогою одного хитрого трюку з льодом можна покращити ріст орхідеї. Щоб змусити цю красиву кімнатну квітку знову квітнути, достатньо покласти один кубик льоду на дно горщику, де у вас росте орхідея. Причому, робити це потрібно всього один раз на тиждень.

Кубик льоду в горщику з орхідеєю. Фото: скриншот з YouTube

Група експертів з орхідей Just Add Ice зі свого боку радить "поливати" орхідею трьома кубиками льоду один раз на тиждень. Якщо на вашому підвіконні росте маленька квітка, їй достатньо двох кубиків, а якщо міні-квіти, то слід використовувати один кубик льоду.

Чому лід такий корисний для орхідей

Використання льоду при вирощування орхідей користується особливою популярністю серед деяких флористів з досвідом. Річ у тому, що цей трюк ідеально підходить для квітів, у яких через надмірну кількість вологи виникають проблеми з розвитком.

Поступове танення кубиків льоду насичує орхідею тією кількістю води, яка їй необхідна, і не призводить до надлишків вологи. Тому цей, здавалося б, незвичайний спосіб вирощування орхідей досвідчені квітникарі рекомендують використовувати.

Дві яскраві орхідеї в горщику. Фото: Pinterest

Ба більше, згідно з дослідженнями полив орхідей льодом дорівнює поливу цих квітів звичайною водою кімнатної температури. Тому варто відкласти побоювання стосовно того, що квіти можуть постраждати від холодної води.

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