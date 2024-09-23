Що робити, якщо не цвіте орхідея — поради та лайфхаки для квітки

Жінка, яка доглядає орхідеї вдома. Фото: Freepik

Часто вдома у справжніх господинь можна зустріти розкішні орхідеї різних кольорів, які прикрашають інтер’єр і створюють затишок вдома. Але інколи буває так, що квітконоси цих квітів закінчують період свого цвітіння, тому в цьому випадку треба знати, як змусити їх знову тішити око.

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Видалення квітконосів — це дуже важливий етап у вирощуванні квітів, який необхідно провести правильно, щоб не нашкодити їм. Зокрема, необхідно знати один лайфхак, який допоможе вам швидше виростити нові квіти орхідеї.

Квітникарі з досвідом розповіли, що потрібно зробити з орхідеєю після завершення періоду цвітіння.

Різнокольорові орхідеї у горщиках. Фото: Pinterest

Що робити з квітконосами орхідей для відновлення росту

Зелена і пружна стеблинка з живими бруньками

Якщо стеблинка орхідеї залишається у такому стані, і на ній ще є живі бруньки, тоді в цьому випадку треба обрізати квітку. Причому, зробити це необхідно так, щоб залишився пеньок від одного до півтора сантиметри над третьою брунькою.

Процес обрізки орхідеї. Фото: Freepik

Порожнистий квітконос

Якщо ви помітили, що всередині квітконосу нічого немає, то під час поливу в жодному разі не можна, щоб вода туди потрапила. Річ у тому, що через потрапляння вологи розетка листя може почати гнити. Тому експерти радять закапати такий квітконіс розтопленим воском, щоб зменшити шанс потрапляння води.

Жінка, яка поливає орхідею. Фото: Pinterest

Що важливо знати

Досвідчені квітникарі рекомендують запам’ятати, що видаляти стрілку треба виключно гострим і попередньо продезінфікованим інструментом. При цьому, треба обробити місця зрізу товченим вугіллям, щоб запобігти розвитку грибкових хвороб і виникненню бактерій.

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