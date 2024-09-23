Що робити, якщо не цвіте орхідея — поради та лайфхаки для квітки

Орхідея більше не цвіте — як змусити квітку знову "тішити око" своєю красою
Часто вдома у справжніх господинь можна зустріти розкішні орхідеї різних кольорів, які прикрашають інтер’єр і створюють затишок вдома. Але інколи буває так, що квітконоси цих квітів закінчують період свого цвітіння, тому в цьому випадку треба знати, як змусити їх знову тішити око.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Видалення квітконосів — це дуже важливий етап у вирощуванні квітів, який необхідно провести правильно, щоб не нашкодити їм. Зокрема, необхідно знати один лайфхак, який допоможе вам швидше виростити нові квіти орхідеї.
Квітникарі з досвідом розповіли, що потрібно зробити з орхідеєю після завершення періоду цвітіння.
Що робити з квітконосами орхідей для відновлення росту
Зелена і пружна стеблинка з живими бруньками
Якщо стеблинка орхідеї залишається у такому стані, і на ній ще є живі бруньки, тоді в цьому випадку треба обрізати квітку. Причому, зробити це необхідно так, щоб залишився пеньок від одного до півтора сантиметри над третьою брунькою.
Порожнистий квітконос
Якщо ви помітили, що всередині квітконосу нічого немає, то під час поливу в жодному разі не можна, щоб вода туди потрапила. Річ у тому, що через потрапляння вологи розетка листя може почати гнити. Тому експерти радять закапати такий квітконіс розтопленим воском, щоб зменшити шанс потрапляння води.
Що важливо знати
Досвідчені квітникарі рекомендують запам’ятати, що видаляти стрілку треба виключно гострим і попередньо продезінфікованим інструментом. При цьому, треба обробити місця зрізу товченим вугіллям, щоб запобігти розвитку грибкових хвороб і виникненню бактерій.
Нагадаємо, ми писали про те, як правильно підживлювати орхідею, щоб не нашкодити їй.
Раніше ми розповідали про те, як можна врятувати орхідею сумішшю часнику і рису.
Також ми повідомляли про те, як правильно підготувати лілії до настання зими.
Читайте Новини.LIVE!