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Орхидея больше не цветет — как заставить цветок снова "радовать глаз" своей красотой

23 сентября 2024 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Что делать, если не цветет орхидея — советы и лайфхаки для цветка
Женщина, которая ухаживает за орхидеей дома. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Часто дома у настоящих хозяек можно встретить роскошные орхидеи разных цветов, которые украшают интерьер и создают уют дома. Но иногда бывает так, что цветоносы этих цветов заканчивают период своего цветения, поэтому в этом случае нужно знать, как заставить их снова радовать глаз.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Удаление цветоносов — это очень важный этап в выращивании цветов, который необходимо провести правильно, чтобы не навредить им. В частности, необходимо знать один лайфхак, который поможет вам поскорее вырастить новые цветы орхидеи.

Цветоводы с опытом рассказали, что нужно сделать с орхидеей после завершения периода цветения.

Разноцветные орхидеи в горшках
Разноцветные орхидеи в горшках. Фото: Pinterest

Что делать с цветоносами орхидей для возобновления роста

Зеленый и упругий стебель с живыми почками

Если стебель орхидеи остается в таком состоянии, и на нем еще есть живые почки, тогда в этом случае нужно обрезать цветок. Причем, сделать это необходимо так, чтобы остался пенек от одного до полутора сантиметров над третьей почкой.

Процесс обрезки орхидеи
Процесс обрезки орхидеи. Фото: Freepik

Пустой цветонос

Если вы заметили, что внутри цветоноса ничего нет, то при поливе ни в коем случае нельзя, чтобы вода туда попала. Дело в том, что из-за попадания влаги розетка листьев может начать гнить. Поэтому эксперты советуют закапать такой цветонос растопленным воском, чтобы снизить шанс попадания воды.

Женщина, поливающая орхидею
Женщина, поливающая орхидею. Фото: Pinterest

Что важно знать

Опытные цветоводы рекомендуют запомнить, что удалять стрелку следует исключительно острым и предварительно продезинфицированным инструментом. При этом, нужно обработать места среза толченым углем, чтобы предотвратить развитие грибковых болезней и возникновение бактерий.

Напомним, мы писали о том, как правильно подкармливать орхидею, чтобы не навредить ей.

Раньше мы рассказывали о том, как можно спасти орхидею смесью чеснока и риса.

Также мы сообщали о том, как правильно подготовить лилии к наступлению зимы.

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