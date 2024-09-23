Что делать, если не цветет орхидея — советы и лайфхаки для цветка

Орхидея больше не цветет — как заставить цветок снова "радовать глаз" своей красотой
Часто дома у настоящих хозяек можно встретить роскошные орхидеи разных цветов, которые украшают интерьер и создают уют дома. Но иногда бывает так, что цветоносы этих цветов заканчивают период своего цветения, поэтому в этом случае нужно знать, как заставить их снова радовать глаз.
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Удаление цветоносов — это очень важный этап в выращивании цветов, который необходимо провести правильно, чтобы не навредить им. В частности, необходимо знать один лайфхак, который поможет вам поскорее вырастить новые цветы орхидеи.
Цветоводы с опытом рассказали, что нужно сделать с орхидеей после завершения периода цветения.
Что делать с цветоносами орхидей для возобновления роста
Зеленый и упругий стебель с живыми почками
Если стебель орхидеи остается в таком состоянии, и на нем еще есть живые почки, тогда в этом случае нужно обрезать цветок. Причем, сделать это необходимо так, чтобы остался пенек от одного до полутора сантиметров над третьей почкой.
Пустой цветонос
Если вы заметили, что внутри цветоноса ничего нет, то при поливе ни в коем случае нельзя, чтобы вода туда попала. Дело в том, что из-за попадания влаги розетка листьев может начать гнить. Поэтому эксперты советуют закапать такой цветонос растопленным воском, чтобы снизить шанс попадания воды.
Что важно знать
Опытные цветоводы рекомендуют запомнить, что удалять стрелку следует исключительно острым и предварительно продезинфицированным инструментом. При этом, нужно обработать места среза толченым углем, чтобы предотвратить развитие грибковых болезней и возникновение бактерий.
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