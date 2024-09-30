Как с помощью льда вырастить самую красивую орхидею

Об этом хитром трюке знают всего единицы — как заставить орхидею цвести
Мало кто знает, но обычный лед, который многие добавляют к напиткам, на самом деле, очень полезен для комнатных растений. Узнайте, как можно изменить внешний вид орхидеи с помощью этого обычного метода охлаждения напитков.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Как заставить орхидею цвести с помощью льда
Опытные цветоводы объяснили, как с помощью одного хитрого трюка со льдом можно улучшить рост орхидеи. Чтобы заставить этот красивый комнатный цветок снова цвести, достаточно положить один кубик льда на дно горшка, где у вас растет орхидея. Причем делать это нужно всего один раз в неделю.
Группа экспертов по орхидеям Just Add Ice со своей стороны советует "поливать" орхидею тремя кубиками льда один раз в неделю. Если на вашем подоконнике растет маленький цветок, ему достаточно двух кубиков, а если мини-цветы, то следует использовать один кубик льда.
Почему лед так полезен для орхидей
Использование льда при выращивании орхидей пользуется особенной популярностью среди некоторых флористов с опытом. Дело в том, что этот трюк идеально подходит для цветов, у которых из-за чрезмерного уровня влаги возникают проблемы с развитием.
Постепенное таяние кубиков льда насыщает орхидею тем количеством воды, которое ей необходимо, и не приводит к излишкам влаги. Поэтому этот, казалось бы, необычный способ выращивания орхидей опытные цветоводы рекомендуют использовать.
Более того, согласно исследованиям полив орхидей льдом равен поливу этих цветов обычной водой комнатной температуры. Поэтому следует отложить опасения, что цветы могут пострадать от холодной воды.
Напомним, мы писали о том, как нужно правильно подкармливать орхидею, чтобы не потерять ее.
Раньше мы рассказывали о том, как можно спасти орхидею с помощью чеснока и риса.
Также мы сообщали о том, как правильно ухаживать за орхидеей во время выращивания.
Читайте Новини.LIVE!