Как с помощью льда вырастить самую красивую орхидею

Три кубика льда в горшке с орхидеей. Фото: Rural Sprout

Мало кто знает, но обычный лед, который многие добавляют к напиткам, на самом деле, очень полезен для комнатных растений. Узнайте, как можно изменить внешний вид орхидеи с помощью этого обычного метода охлаждения напитков.

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Как заставить орхидею цвести с помощью льда

Опытные цветоводы объяснили, как с помощью одного хитрого трюка со льдом можно улучшить рост орхидеи. Чтобы заставить этот красивый комнатный цветок снова цвести, достаточно положить один кубик льда на дно горшка, где у вас растет орхидея. Причем делать это нужно всего один раз в неделю.

Кубик льда в горшке с орхидеей. Фото: скриншот с YouTube

Группа экспертов по орхидеям Just Add Ice со своей стороны советует "поливать" орхидею тремя кубиками льда один раз в неделю. Если на вашем подоконнике растет маленький цветок, ему достаточно двух кубиков, а если мини-цветы, то следует использовать один кубик льда.

Почему лед так полезен для орхидей

Использование льда при выращивании орхидей пользуется особенной популярностью среди некоторых флористов с опытом. Дело в том, что этот трюк идеально подходит для цветов, у которых из-за чрезмерного уровня влаги возникают проблемы с развитием.

Постепенное таяние кубиков льда насыщает орхидею тем количеством воды, которое ей необходимо, и не приводит к излишкам влаги. Поэтому этот, казалось бы, необычный способ выращивания орхидей опытные цветоводы рекомендуют использовать.

Две яркие орхидеи в горшке. Фото: Pinterest

Более того, согласно исследованиям полив орхидей льдом равен поливу этих цветов обычной водой комнатной температуры. Поэтому следует отложить опасения, что цветы могут пострадать от холодной воды.

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