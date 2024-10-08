Чому коріння орхідеї вилазить з горщика — що робити

Коріння орхідеї, яке вилазить з горщика. Фото: Pinterest

Орхідея — це квітка, яка здатна виживати в будь-яких умовах дикої природи завдяки тому, що має унікальну кореневу систему. Якщо ви помітили, що коріння рослини вилазить з горщика, вам потрібно терміново рятувати квітку, але щоб не зіпсувати її, необхідно знати, як саме це робити.

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Сьогодні, напевно, немає жодного будинку чи квартири без таких красивих кімнатних квітів, як орхідеї. Ця рослина здатна прикрашати дизайн кімнати або кухні, адже вона має різне забарвлення і гарно квітне. Та інколи буває так, що під час вирощування орхідея починає "вередувати".

Наприклад, у деяких господинь коренева система орхідей починає вилазити з горщика, через що рослини псуються на очах. Можливо, так рослина бореться за своє виживання, тому треба якомога швидше допомогти їй вижити.

Коренева система орхідеї. Фото: Pinterest

Як врятувати орхідею, коріння якої вилазить з горщика

Вважається, що коли коріння рослини починає рости за горщиком, це означає, що їй просто не вистачає вологи. У дикій природі, коли орхідея росте на деревах або скелях, вона так рятує себе. Тому якщо ви помічаєте додаткове коріння рослини, вам необхідно переглянути режим поливу.

До того ж, це може бути через виснаженість ґрунту, коли орхідея шукає додаткове підживлення, або через занадто маленький горщик. Якщо причина в цьому, спробуйте пересадити її у більший горщик, рісно полийте і підживіть, щоб її коріння далі росло там, де треба.

Процес пересадки орхідеї. Фото: Decorexpro

Таким чином можна врятувати орхідею, а вона, в свою чергу, "віддячить" вам гарними різнокольоровими квітами.

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