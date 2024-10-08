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Корни орхидеи вылезают из горшка — что делать, чтобы спасти растение

8 октября 2024 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему корни орхидеи вылезают из горшка — что делать
Корни орхидеи, которые вылезают из горшка. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Орхидея — это цветок, способный выживать в любых условиях дикой природы благодаря тому, что имеет уникальную корневую систему. Если вы заметили, что корни растения вылезают из горшка, вам нужно срочно спасать цветок, но чтобы не испортить его, необходимо знать, как именно это делать.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Сегодня, наверное, нет ни одного дома или квартиры без таких красивых комнатных цветов, как орхидеи. Это растение способно украшать дизайн комнаты или кухни, ведь оно имеет разную окраску и красиво цветет. Но иногда бывает так, что во время выращивания орхидея начинает "капризничать".

Например, у некоторых хозяек корневая система орхидей начинает вылезать из горшка, из-за чего растения портятся на глазах. Возможно, так растение борется за свое выживание, поэтому нужно как можно скорее помочь ему выжить.

Орхидея
Корневая система орхидеи. Фото: Pinterest

Как спасти орхидею, корни которой вылезают из горшка

Считается, что когда корни растения начинают расти за горшком, это означает, что им просто не хватает влаги. В дикой природе, когда орхидея растет на деревьях или скалах, она так спасает себя. Поэтому если вы замечаете дополнительные корни растения, вам необходимо пересмотреть режим полива.

К тому же, это может быть из-за истощенности почвы, когда орхидея ищет дополнительную подкормку, или из-за слишком маленького горшка. Если причина в этом, попробуйте пересадить ее в больший горшок, обильно полейте и подживите, чтобы ее корни дальше росли там, где надо.

Орхидея
Процесс пересадки орхидеи. Фото: Decorexpro

Таким образом можно спасти орхидею, а она, в свою очередь, "отблагодарит" вас красивыми разноцветными цветами.

Напомним, мы писали о том, как можно заставить орхидею хорошо цвести дома.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно подкармливать орхидею, чтобы не испортить ее.

Также мы сообщали о том, как правильно ухаживать за орхидеей, чтобы вырастить самый красивый цветок.

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