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Как обрезать орхидею, чтобы стимулировать ее цветение — советы

28 ноября 2024 05:03
Кристина Кучугурная - Редактор
Как обрезать орхидею, чтобы она снова зацвела — пошаговая инструкция
Женщина, обрезающая корневую систему орхидеи. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Орхидея входит в число комнатных растений, которые не нужно регулярно обрезать, но иногда это может оказаться полезным. Опытные цветоводы объяснили, как именно это нужно делать, чтобы она показала всю свою красоту.

Об этом рассказывает Express.

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Эти комнатные растения обычно цветут в зимнее и весеннее время года, но очень часто приходится долго ждать, пока появятся яркие цветы на стебле. Если вы хотите ускорить рост и развитие орхидей, вам необходимо их обрезать.

Эксперты рассказали, как именно нужно обрезать орхидею, чтобы она снова зацвела и порадовала глаз яркими цветами.

Как нужно обрезать орхидею

Шаг 1. Проверка состояния стеблей

Прежде, чем обрезать это комнатное растение, необходимо проверить здоровье стеблей. Если они зеленые и твердые на ощупь, тогда можно не беспокоиться, но если они коричневого или желтого оттенка, тогда это явный признак того, что они больны.

Уход за орхидеей
Женщина, которая ухаживает за орхидеей. Фото: Gazeta

Шаг 2. Стерилизация инструментов для обрезки

Далее нужно продезинфицировать инструменты, которыми вы будете обрезать это комнатное растение. Это могут быть ножницы, секаторы или острый нож, которые можно обработать либо с помощью специальной стерилизации, либо с помощью обычного кипятка.

Шаг 3. Обрезка погибших листьев и корней

Обрежьте уже погибшие листья и корни по диагонали. Это поможет предотвратить гниение корневой системы, что, в свою очередь, может сильно навредить растению.

Обрезка орхидеи
Процесс обрезки орхидеи дома. Фото: Pinterest

Шаг 4. Обрезка стеблей

Если вам кажется, что обрезка стеблей — это достаточно радикальный шаг, то вы ошибаетесь, ведь это стимулирует рост новых, более крепких стеблей. В этом случае необходимо оставить примерно два сантиметра от основания, чтобы создать подходящие условия для нового роста.

Шаг 5. Создание оптимальных условий для восстановления

Орхидея, как и любое другое растение, становится слабой после обрезки, поэтому ей нужно создать хорошие условия для обновления. Для этого поставьте этот цветок туда, где много света, но нет солнечных лучей. Запомните, что орхидеи нужна влага и воздух и ни в коем случае не нужно переувлажнение и застой воды в горшке.

Напомним, мы писали о том, чем следует подпитать орхидею, чтобы она снова зацвела.

Раньше мы рассказывали о том, как заставить орхидею цвести с помощью обычного льда.

Также мы сообщали о том, почему корни орхидеи вылезают из горшка и как этому помешать.

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