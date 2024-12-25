Чим полити фіалку, щоб вона цвіла довго і рясно — корисні поради

Квітка ростиме довго і рясно — чим полити фіалку
Такі популярні кімнатні рослини, як фіалки, вважаються невибагливими, але їх потрібно по-особливому поливати. Досвідчені квітникарі розповіли, чим необхідно зволожувати ці маленькі квіточки, щоб вони квітнули рясно і тішили ваше око довготривалим розвитком.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Фіалки вважаються дуже вибагливими до води, тому в процесі поливу варто бути обережними. Квітникарі з досвідом рекомендують поливати ці рослини теплою або прохолодною відстояною водою впродовж 48 годин, причому, робити це потрібно біля основи і в жодному випадку не на листя.
Дізнайтеся, чим категорично не можна і чим, навпаки, необхідно поливати ці кімнатні рослини, щоб стимулювати їхній активний ріст і розвиток.
Чим не можна поливати фіалки
Під час поливу цих кімнатних рослин необхідно враховувати температуру води, рівень кислотності, добавки, які активують ріст і розвиток, і також активне формування бутонів. Запам’ятайте, що в жодному разі не можна поливати фіалки хлором, тому з-під крану категорично не дозволяється брати воду.
Чим варто поливати фіалки
Існує один ефективний розчин, який змусить вашу фіалку квітнути впродовж цілого року. Для цього візьміть банан, очистіть його від шкірки, додайте 500 мілілітрів води і залиште цей розчин, щонайменше, на одну добу.
Щоб стимулювати ріст і розвиток фіалок, полийте їх приготовленим розчином. Результат вас точно здивує, але в приємному сенсі. Після поливу ваші маленькі кімнатні рослини почнуть активно розвиватися і формувати квіти різного кольору.
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