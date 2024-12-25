Чим полити фіалку, щоб вона цвіла довго і рясно — корисні поради

Людина, яка поливає фіалку в горщику. Фото: Pixabay

Такі популярні кімнатні рослини, як фіалки, вважаються невибагливими, але їх потрібно по-особливому поливати. Досвідчені квітникарі розповіли, чим необхідно зволожувати ці маленькі квіточки, щоб вони квітнули рясно і тішили ваше око довготривалим розвитком.

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Фіалки вважаються дуже вибагливими до води, тому в процесі поливу варто бути обережними. Квітникарі з досвідом рекомендують поливати ці рослини теплою або прохолодною відстояною водою впродовж 48 годин, причому, робити це потрібно біля основи і в жодному випадку не на листя.

Дізнайтеся, чим категорично не можна і чим, навпаки, необхідно поливати ці кімнатні рослини, щоб стимулювати їхній активний ріст і розвиток.

Три фіалки різних кольорів. Фото: Pinterest

Чим не можна поливати фіалки

Під час поливу цих кімнатних рослин необхідно враховувати температуру води, рівень кислотності, добавки, які активують ріст і розвиток, і також активне формування бутонів. Запам’ятайте, що в жодному разі не можна поливати фіалки хлором, тому з-під крану категорично не дозволяється брати воду.

Процес поливу фіалки на підвіконні. Фото: Pinterest

Чим варто поливати фіалки

Існує один ефективний розчин, який змусить вашу фіалку квітнути впродовж цілого року. Для цього візьміть банан, очистіть його від шкірки, додайте 500 мілілітрів води і залиште цей розчин, щонайменше, на одну добу.

Щоб стимулювати ріст і розвиток фіалок, полийте їх приготовленим розчином. Результат вас точно здивує, але в приємному сенсі. Після поливу ваші маленькі кімнатні рослини почнуть активно розвиватися і формувати квіти різного кольору.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна змусити фікус рясно рости і правильно розвиватися.

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