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Цветок будет расти долго и обильно — чем полить фиалку

25 декабря 2024 05:03
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем полить фиалку, чтобы она цвела долго и обильно — полезные советы
Человек, поливающий фиалку в горшке. Фото: Pixabay
Кристина Кучугурная - Редактор

Такие популярные комнатные растения, как фиалки, считаются неприхотливыми, но их нужно по-особенному поливать. Опытные цветоводы рассказали, чем необходимо увлажнять эти маленькие цветочки, чтобы они цвели обильно и радовали ваш глаз долговременным развитием.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Фиалки считаются очень требовательными к воде, поэтому в процессе полива следует быть осторожными. Цветоводы с опытом рекомендуют поливать эти растения теплой или прохладной отстоянной водой в течение 48 часов, причем, делать это нужно возле основания и ни в коем случае не на листья.

Узнайте, чем категорически нельзя и чем, наоборот, необходимо поливать эти комнатные растения, чтобы стимулировать их активный рост и развитие.

Фиалки
Три фиалки разных цветов. Фото: Pinterest

Чем нельзя поливать фиалки

При поливе этих комнатных растений необходимо учитывать температуру воды, уровень кислотности, добавки, которые активируют рост и развитие, а также активное формирование бутонов. Запомните, что ни в коем случае нельзя поливать фиалки хлором, поэтому из-под крана не разрешается брать воду.

Полив фиалки
Процесс полива фиалки на подоконнике. Фото: Pinterest

Чем следует поливать фиалки

Существует один эффективный раствор, который заставит вашу фиалку цвести в течение всего года. Для этого возьмите банан, очистите его от кожуры, добавьте 500 миллилитров воды и оставьте этот раствор, как минимум, на сутки.

Чтобы стимулировать рост и развитие фиалок, полейте их приготовленным раствором. Результат вас точно удивит, но в приятном смысле. После полива ваши маленькие комнатные растения начнут активно развиваться и формировать цветы разного цвета.

Напомним, мы писали о том, как можно заставить фикус обильно расти и правильно развиваться.

Раньше мы рассказывали о том, какой водой следует поливать комнатные растения.

Также мы сообщали о том, как правильно пересадить орхидею, чтобы не испортить растение.

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