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Вийде триметровий красень — як виростити великий фікус

15 листопада 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як виростити великий фікус — лайфхаки, які допоможуть
Молода дівчина, яка доглядає фікус Бенджаміна. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Напевно, у кожної справжньої господині вдома можна зустріти таку популярну кімнатну квітку, як фікус, але інколи буває так, що він виростає геть маленьким. Якщо ви хочете, щоб ваша рослина досягла трьох метрів заввишки, вам варто знати один хитрий секрет.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Фікус — що це за рослина

Фікус — це найпопулярніша домашня рослина, яка має доволі ефектний вигляд та велике блискуче листя, а також, що найголовніше, — не потребує особливого догляду. У домашніх умовах ця квітка може виростати до трьох метрів заввишки, але це можливо лише за деяких умов.

Фикусы
Три фікуса в горщиках. Фото: Pinterest

Якщо ваш фікус виріс зовсім маленьким, а ви хочете стимулювати його ріст, дізнайтеся, як це можна з легкістю зробити вдома.

Маленький фикус
Маленький фікус у горщику в руці. Фото: 123planten

Як стимулювати ріст фікуса

Тряска горщика з квіткою

Дивно, але деякі квітникарі трясуть горщик з фікусом, і недарма вони це роблять. Річ у тому, що цей процес імітує вітер і рухи тварин, які чіпляють листя і стебла рослини у дикій природі. Тряска горщика з фікусом допомагає прискорювати ріст квітки, змушує її пускати коріння глибше і зміцнює її стебла.

Створення відповідних умов

До того ж, необхідно створити для цієї кімнатної рослини оптимальні умови вирощування — яскраве, але не пряме світло від сонячних променів, трохи вологи в грудці землі біля кореневої системи і відсутність надмірного поливу.

Підживлення рослини

Щоб фікус швидше ріс і розвивався, його також можна підживлювати, але робити це необхідно впродовж цілого року. Квітникарі з досвідом рекомендують "годувати" рослину водорозчинним добривом, але робити це треба після кожного другого поливу.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно доглядати фіалки, щоб вони квітнули цілий рік. 

Раніше ми розповідали про те, чому краще не вирощувати вдома такі популярні кімнатні рослини, як кактуси. 

Також ми повідомляли про те, чим підживити орхідею, щоб вона почала квітнути.

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