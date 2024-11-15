Как вырастить большой фикус — лайфхаки, которые помогут

Молодая девушка, ухаживающая за фикусом Бенджамина. Фото: Freepik

Наверное, у каждой настоящей хозяйки дома можно встретить такой популярный комнатный цветок, как фикус, но иногда бывает так, что он вырастает совсем маленьким. Если вы хотите, чтобы ваше растение достигло трех метров по высоте, вам следует знать один хитрый секрет.

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Фикус — что это за растение

Фикус — это самое популярное домашнее растение, которое имеет довольно эффектный вид и большие блестящие листья, а также, что самое главное, — не требует особого ухода. В домашних условиях этот цветок может вырастать до трех метров по высоте, но это возможно только при некоторых условиях.

Три фикуса в горшках. Фото: Pinterest

Если ваш фикус вырос совсем маленьким, а вы хотите стимулировать его рост, узнайте, как это можно легко сделать дома.

Маленький фикус в горшке в руке. Фото: 123

Как стимулировать рост фикуса

Тряска горшка с цветком

Удивительно, но некоторые цветоводы трясут горшок с фикусом, и не зря они это делают. Дело в том, что этот процесс имитирует ветер и движения животных, цепляющих листья и стебли растения в дикой природе. Тряска горшка с фикусом помогает ускорять рост цветка, заставляет его пускать корни глубже и укрепляет его стебли.

Создание соответствующих условий

К тому же, необходимо создать для этого комнатного растения оптимальные условия выращивания — яркий, но не прямой свет от солнечных лучей, немного влаги в грудке земли возле корневой системы и отсутствие чрезмерного полива.

Подкормка растения

Чтобы фикус быстрее рос и развивался, его можно подкармливать, но делать это необходимо в течение целого года. Цветоводы с опытом рекомендуют "кормить" растение водорастворимым удобрением, но делать это нужно после каждого второго полива.

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