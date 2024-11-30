Як пересаджувати орхідею — покрокова інструкція, корисні поради

Господиня, яка пересаджує орхідею вдома. Фото: Pinterest

Напевно у кожної дівчини або жінки вдома можна побачити красиві різнокольорові орхідеї, які час від часу потрібно пересаджувати. Щоб не зіпсувати цю кімнатну рослину і правильно її пересадити, дізнайтеся, що потрібно робити, щоб перемістити квітку до іншого горщика.

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Частіше за все орхідею пересаджують до пластикового горщика, діаметр якого становить 12 сантиметрів. Оскільки коренева система цієї квітки здатна до фотосинтеза, їй потрібно сонячне світло, яке пропускає саме прозорий горщик. А якщо у вас геть маленька рослина, можете пересадити її до пластикового стаканчика, але там потрібно до цього зробити дренажні отвори.

Ємність для пересадки орхідеї. Фото: скриншот з YouTube

Пересадка орхідеї — як це правильно робити

Перш, ніж пересаджувати орхідею, полийте землю в старому горщику і обережно дістаньте звідти рослину. Потім приберіть залишки моху і бруду з коріння і покладіть свою орхідею у теплу воду, залишивши її там на 30 хвилин.

Після цього дістаньте з води, приберіть сухе і гниле коріння і розплутайте там, де воно сплелося. Покладіть рослину на повітря на шість годин, щоб просушити її.

Потім переходимо до горщика — туди насипте землю і поставте це в гарячу воду, щоб наситити нею ємність. Залишіть у такому вигляді на цілу ніч, потім вилийте рідину, помийте горщик і висипте туди дренаж. Залишається помістити орхідею у новий горщик і засипати її землею.

Процес пересадки орхідеї в домашніх умовах. Фото: Gardening Know How

Поставте пересаджену кімнатну рослину в тінь, час від часу обприскуючи її листя водою, і за чотири-п’ять днів полийте орхідею. Зачекайте місяць і почніть вносити перші добрива, щоб рослина почала квітнути.

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