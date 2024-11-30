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Як пересадити орхідею, щоб не згубити квітку — поради

30 листопада 2024 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Як пересаджувати орхідею — покрокова інструкція, корисні поради
Господиня, яка пересаджує орхідею вдома. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Напевно у кожної дівчини або жінки вдома можна побачити красиві різнокольорові орхідеї, які час від часу потрібно пересаджувати. Щоб не зіпсувати цю кімнатну рослину і правильно її пересадити, дізнайтеся, що потрібно робити, щоб перемістити квітку до іншого горщика.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Пересадка орхідеї — які горщики краще

Частіше за все орхідею пересаджують до пластикового горщика, діаметр якого становить 12 сантиметрів. Оскільки коренева система цієї квітки здатна до фотосинтеза, їй потрібно сонячне світло, яке пропускає саме прозорий горщик. А якщо у вас геть маленька рослина, можете пересадити її до пластикового стаканчика, але там потрібно до цього зробити дренажні отвори.

Орхидея
Ємність для пересадки орхідеї. Фото: скриншот з YouTube

Пересадка орхідеї — як це правильно робити

Перш, ніж пересаджувати орхідею, полийте землю в старому горщику і обережно дістаньте звідти рослину. Потім приберіть залишки моху і бруду з коріння і покладіть свою орхідею у теплу воду, залишивши її там на 30 хвилин. 

Після цього дістаньте з води, приберіть сухе і гниле коріння і розплутайте там, де воно сплелося. Покладіть рослину на повітря на шість годин, щоб просушити її.

Потім переходимо до горщика — туди насипте землю і поставте це в гарячу воду, щоб наситити нею ємність. Залишіть у такому вигляді на цілу ніч, потім вилийте рідину, помийте горщик і висипте туди дренаж. Залишається помістити орхідею у новий горщик і засипати її землею.

Пересадка орхидеи
Процес пересадки орхідеї в домашніх умовах. Фото: Gardening Know How

Поставте пересаджену кімнатну рослину в тінь, час від часу обприскуючи її листя водою, і за чотири-п’ять днів полийте орхідею. Зачекайте місяць і почніть вносити перші добрива, щоб рослина почала квітнути.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно обрізати орхідею, щоб стимулювати її цвітіння. 

Раніше ми розповідали про те, чим варто підживити орхідею, щоб вона знову розквітла. 

Також ми повідомляли про те, як правильно доглядати орхідею у домашніх умовах.

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