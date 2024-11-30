Как пересаживать орхидею — пошаговая инструкция, полезные советы

Как пересадить орхидею, чтобы не погубить цветок — советы
Наверное у каждой девушки или женщины дома можно увидеть красивые разноцветные орхидеи, которые время от времени нужно пересаживать. Чтобы не испортить это комнатное растение и правильно его пересадить, узнайте, что нужно делать, чтобы переместить цветок в другой горшок.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Пересадка орхидеи — какие горшки лучше
Чаще всего орхидею пересаживают в пластиковый горшок, диаметр которого составляет 12 сантиметров. Поскольку корневая система этого цветка способна к фотосинтезу, ей требуется солнечный свет, который пропускает именно прозрачный горшок. А если у вас совсем маленькое растение, можете пересадить его в пластиковый стаканчик, но там нужно до этого сделать дренажные отверстия.
Пересадка орхидеи — как это правильно делать
Прежде, чем пересаживать орхидею, полейте землю в старом горшке и осторожно достаньте оттуда растение. Затем уберите остатки мха и грязи с корней и положите свою орхидею в теплую воду, оставив ее там на 30 минут.
После этого достаньте из воды, уберите сухие и гнилые корни и распутайте там, где они сплелись. Положите растение на воздух на шесть часов, чтобы просушить его.
Затем переходим к горшку — туда насыпьте землю и поставьте это в горячую воду, чтобы насытить ею емкость. Оставьте в таком виде на всю ночь, затем вылейте жидкость, промойте горшок и высыпьте туда дренаж. Остается поместить орхидею в новый горшок и засыпать ее землей.
Поставьте пересаженное комнатное растение в тень, время от времени опрыскивая его листья водой, и через четыре-пять дней полейте орхидею. Подождите месяц и начните вносить первые удобрения, чтобы растение начало цвести.
Напомним, мы писали о том, как правильно обрезать орхидею, чтобы стимулировать ее цветение.
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