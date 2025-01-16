Как заставить пеларгонию пышно цвести — полезные советы по уходу за цветком

Женщина, которая поливает пеларгонию на столе. Фото: Blog das Flores

Пеларгония представляет собой маленькие красивые цветки разных оттенков, которые украшают жилье невероятным цветением, но за ней необходимо правильно ухаживать. Опытные цветоводы рассказали, как можно вырастить самое красивое комнатное растение, соблюдая простые правила ухода.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Если вы хотите, чтобы пеларгония цвела без остановки и украшала ваш дом, обязательно ухаживайте за ней. Узнайте, каких правил нужно придерживаться при выращивании этого комнатного растения, чтобы улучшить его цветение.

Пеларгония в горшке на полу. Фото: Pinterest

Как заставить пеларгонию постоянно цвести

Где лучше выращивать пеларгонию

Цветочники с опытом знают, что пеларгония очень требовательна к уровню освещения и перестанет пышно цвести в том случае, если ей будет недостаточно света.

Поэтому обязательно поместите это комнатное растение там, где будет много солнечного света и другие цветы не будут мешать ей получать доступ к лучам.

Чем подкармливать пеларгонию

Чтобы заставить пеларгонию пышно цвести, подкармливайте ее смесью из йода и перекиси водорода один раз в месяц. Дело в том, что йод придает этому комнатному растению более насыщенный оттенок, а перекись водорода, в свою очередь, насыщает землю в горшке кислородом и укрепляет иммунную систему пеларгонии.

Процесс полива пеларгоний в горшках. Фото: Tododisca

Чтобы приготовить эффективный раствор для подкормки пеларгонии, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Перекись водорода — одна столовая ложка

Йод — одна капля

Вода комнатной температуры — один литр

Смешайте йод с перекисью в воде и поливайте цветок на увлажненную почву, чтобы стимулировать пышное цветение этого комнатного растения.

Напомним, мы писали о том, как ухаживать за бегонией, чтобы стимулировать роскошное цветение растения.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно нужно ухаживать за замиокулькасом.

Также мы сообщали о том, чем нужно полить фиалку, чтобы она цвела долго и пышно.