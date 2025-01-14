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Як правильно доглядати калатею — чого потребує ця квітка

14 січня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Як доглядати калатею, щоб виростити найкрасивішу кімнатну квітку — поради
Процес догляду калатеї в домашніх умовах. Фото: скриншот з YouTube
Христина Кучугурна - Редактор

Така кімнатна квітка, як калатея, має незвичайне листя, тому вона має особливу популярність серед господинь. Однак, щоб ця рослина тішила ваше око своєю красою, її необхідно правильно доглядати, тому дізнайтеся, чого потребує ця кімнатна квітка.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Який догляд потребує калатея

Рівень вологості

Оскільки калатея — це тропічна рослина, їй конче необхідний достатній рівень вологості, яку вона накопичує саме в корінні. Причому, зволожувати цю квітку необхідно регулярно, і чим частіше і краще це робити, тим розкішніший вигляд матиме ваша калатея.

Калатеи
Декілька видів калатеї у квітнику. Фото: Pinterest

Ґрунт у горщику

Наступна річ, яку потребує калатея, — це ґрунт, який повинен бути дуже розпушеним. Досягти такого результату можна за допомогою розпушувачів, які повинні займати до половини об’єму ґрунту в горщику. Як розпушувачі можете додати такі матеріали, як:

  • Піноскло
  • Кокосові чипси
  • Перліт
  • Кора хвойних порід
  • Цеоліт
  • Діатоміт

Для дезінфекції можна додати до ґрунту 5% деревного вугілля, а для постійного зволоження чудово підійде гнітовий полив. Його дуже полюбляє ця кімнатна рослина.

Калатея
Велика калатея у горщику на підлозі. Фото: Livingetc

Рівень освітленості

Ця кімнатна квітка потребує розсіяне світло, якого повинно бути багато. Але зважайте, що калатея дуже не любить перебувати на протязі, тому варто уникати таких місць вирощування цієї квітки. В жодному разі ця кімнатна квітка не повинна стояти під прямим сонячним повітрям.

Ці прості, але корисні правила догляду допоможуть вам виростити найкрасивішу калатею, яка тішитиме ваше око вдома своїм розкішним цвітінням. 

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