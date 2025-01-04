Як пришвидшити ріст кімнатних рослин — лайфхаки з корицею

Людина, яка висипає корицю в горщик з кімнатною рослиною. Фото: Freepik

Мало хто знає, але кориця — це не лише запашні прянощі для приготування страв або смачних напоїв, це ще й велика користь для кімнатних рослин. Дізнайтеся, як можна ефективно покращити ріст і розвиток домашніх квітів за допомогою звичайної кориці.

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Справжні квітникарі роблять все, аби в їхній оселі росли найкращі квіти, які прикрашають інтер’єр квартири чи будинку. Вони придумують різні лайфхаки, які допомагають їм вирощувати найкрасивіші квіти. Одним з таких лайфхаків є додавання кориці до горщиків.

Дізнайтеся, навіщо досвідчені господині користуються корицею під час вирощуванні квітів вдома і як правильно застосовувати ці прянощі для покращення стану рослин.

Кориця у свіжому і перетертому вигляді. Фото: Pinterest

Чим кориця корисна для кімнатних рослин

Мало хто знає, що такі популярні прянощі, як кориця, мають антисептичну дію і здатні захищати кімнатні рослини від великої кількості грибкових хвороб. Цими популярними прянощами можна обробляти ґрунт у вазонах, де у вас ростуть квіти.

Підживлення кімнатної рослини корицею. Фото: Pinterest

Як покращити стан рослин за допомогою кориці

Для покращення росту і розвитку домашніх квітів можна закопати корицю в декількох місцях у вазонах, а можна її використати як підживлення. Використовуючи останній спосіб, вам потрібно приготувати спеціальний розчин для квітів з таких інгредієнтів, як:

Кориця — 0,5 чайної ложки

Вода — два літра

Розчиніть корицю у воді, залиште розчин настоюватися на одну добу і поливайте кімнатні рослини. Але запам’ятайте, що підживлювати квіти корицею потрібно не частіше, ніж один раз на два тижні.

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