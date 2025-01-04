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Як покращити ріст кімнатних рослин корицею — корисний лайфхак

4 січня 2025 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Як пришвидшити ріст кімнатних рослин — лайфхаки з корицею
Людина, яка висипає корицю в горщик з кімнатною рослиною. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Мало хто знає, але кориця — це не лише запашні прянощі для приготування страв або смачних напоїв, це ще й велика користь для кімнатних рослин. Дізнайтеся, як можна ефективно покращити ріст і розвиток домашніх квітів за допомогою звичайної кориці.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Справжні квітникарі роблять все, аби в їхній оселі росли найкращі квіти, які прикрашають інтер’єр квартири чи будинку. Вони придумують різні лайфхаки, які допомагають їм вирощувати найкрасивіші квіти. Одним з таких лайфхаків є додавання кориці до горщиків.

Дізнайтеся, навіщо досвідчені господині користуються корицею під час вирощуванні квітів вдома і як правильно застосовувати ці прянощі для покращення стану рослин.

Корица
Кориця у свіжому і перетертому вигляді. Фото: Pinterest

Чим кориця корисна для кімнатних рослин

Мало хто знає, що такі популярні прянощі, як кориця, мають антисептичну дію і здатні захищати кімнатні рослини від великої кількості грибкових хвороб. Цими популярними прянощами можна обробляти ґрунт у вазонах, де у вас ростуть квіти. 

Корица и растение
Підживлення кімнатної рослини корицею. Фото: Pinterest

Як покращити стан рослин за допомогою кориці

Для покращення росту і розвитку домашніх квітів можна закопати корицю в декількох місцях у вазонах, а можна її використати як підживлення. Використовуючи останній спосіб, вам потрібно приготувати спеціальний розчин для квітів з таких інгредієнтів, як:

  • Кориця — 0,5 чайної ложки
  • Вода — два літра

Розчиніть корицю у воді, залиште розчин настоюватися на одну добу і поливайте кімнатні рослини. Але запам’ятайте, що підживлювати квіти корицею потрібно не частіше, ніж один раз на два тижні.

Нагадаємо, ми писали про те, якими дешевими добривами можна підживити кімнатні рослини. 

Раніше ми розповідали про те, як можна врятувати захворілу і засохлу кімнатну рослину. 

Також ми повідомляли про те, які кімнатні рослини здатні лікувати людей.

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