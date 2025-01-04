Как ускорить рост комнатных растений — лайфхаки с корицей

Как улучшить рост комнатных растений корицей — полезный лайфхак
Мало кто знает, но корица — это не только ароматная пряность для приготовления блюд или вкусных напитков, это еще и большая польза для комнатных растений. Узнайте, как можно эффективно улучшить рост и развитие домашних цветов с помощью обычной корицы.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Настоящие цветоводы делают все, чтобы в их доме росли самые лучшие цветы, которые украшают интерьер квартиры или дома. Они придумывают различные лайфхаки, которые помогают им выращивать самые красивые цветы. Одним из таких лайфхаков является добавление корицы в горшки.
Узнайте, зачем опытные хозяйки пользуются корицей при выращивании цветов дома и как правильно применять эту пряность для улучшения состояния растений.
Чем корица полезна для комнатных растений
Не многие знают, что такая популярная пряность, как корица, обладает антисептическим действием и способна защищать комнатные растения от большого количества грибковых болезней. Этой популярной пряностью можно обрабатывать почву в вазонах, где у вас растут цветы.
Как улучшить состояние растений с помощью корицы
Для улучшения роста и развития домашних цветов можно закопать корицу в нескольких местах в вазонах, а можно ее использовать как подкормку. Используя последний способ, вам нужно приготовить специальный раствор для цветов из таких ингредиентов, как:
- Корица — 0,5 чайной ложки
- Вода — два литра
Растворите корицу в воде, оставьте раствор настаиваться на одни сутки и поливайте комнатные растения. Но запомните, что подпитывать цветы корицей нужно не чаще, чем один раз в две недели.
Напомним, мы писали о том, какими дешевыми удобрениями можно подкормить комнатные растения.
Ранее мы рассказывали о том, как можно спасти заболевшее и засохшее комнатное растение.
Также мы сообщали о том, какие комнатные растения способны лечить людей.
Читайте Новини.LIVE!