Как ускорить рост комнатных растений — лайфхаки с корицей

Человек, который высыпает корицу в горшок с комнатным растением. Фото: Freepik

Мало кто знает, но корица — это не только ароматная пряность для приготовления блюд или вкусных напитков, это еще и большая польза для комнатных растений. Узнайте, как можно эффективно улучшить рост и развитие домашних цветов с помощью обычной корицы.

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Настоящие цветоводы делают все, чтобы в их доме росли самые лучшие цветы, которые украшают интерьер квартиры или дома. Они придумывают различные лайфхаки, которые помогают им выращивать самые красивые цветы. Одним из таких лайфхаков является добавление корицы в горшки.

Узнайте, зачем опытные хозяйки пользуются корицей при выращивании цветов дома и как правильно применять эту пряность для улучшения состояния растений.

Корица в свежем и перетертом виде. Фото: Pinterest

Чем корица полезна для комнатных растений

Не многие знают, что такая популярная пряность, как корица, обладает антисептическим действием и способна защищать комнатные растения от большого количества грибковых болезней. Этой популярной пряностью можно обрабатывать почву в вазонах, где у вас растут цветы.

Подкормка комнатного растения корицей. Фото: Pinterest

Как улучшить состояние растений с помощью корицы

Для улучшения роста и развития домашних цветов можно закопать корицу в нескольких местах в вазонах, а можно ее использовать как подкормку. Используя последний способ, вам нужно приготовить специальный раствор для цветов из таких ингредиентов, как:

Корица — 0,5 чайной ложки

Вода — два литра

Растворите корицу в воде, оставьте раствор настаиваться на одни сутки и поливайте комнатные растения. Но запомните, что подпитывать цветы корицей нужно не чаще, чем один раз в две недели.

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