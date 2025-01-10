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Як очистити кімнатні квіти від пилу — корисні народні методи

10 січня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Як безпечно прибрати пил на кімнатних рослинах — ефективні методи, поради
Господиня, яка витирає листя кімнатної рослини. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Справжні господині знають, що пил осідає на лише на поверхні вдома, а й на кімнатні рослини, а тому їх потрібно регулярно чистити. Щоб повернути своїм квітам природній вигляд і блиск, потрібно знати, чим можна безпечно прибрати пил з їхнього листя.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Деякі господині у прагненні виростити найгарніші квіти вдома припускаються помилок і шкодять їм. Зокрема, це стосується і ситуацій, коли на листях цих рослин осідає пил. Якщо ви помітили цю проблему на своїх домашніх рослинах, дізнайтеся, чим їх можна швидко і, водночас, безпечно очистити.

Вытирание растения
Процес витирання листя кімнатної рослини. Фото: Pinterest

Чим можна очистити кімнатні квіти від пилу

Молоко з водою

Звичайною ганчіркою можна нашкодити рослинам, тому варто приготувати розчин, який допоможе вам захистити квіти від пошкоджень. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Молоко
  • Чиста вода

Просто змішайте ці інгредієнти у рівних частинах і нанесіть на рослини, щоб очистити їх і створити свого роду захисну плівку від пилу. Причому, цей розчин не тільки поверне блиск квітам, а й захистить їх від павутинного кліща.

Бурштинова кислота

Розчин з цієї кислоти повинен бути у кожного квітникаря, адже він недорогий, ефективний і легкий у користуванні. Для приготування суміші візьміть такі інгредієнти, як:

  • Бурштинова кислота — одна таблетка
  • Вода — один літр
  • Ватний тампон

Змішайте ці інгредієнти і ватним тампоном потріть листя, щоб зміцнити імунітет і стимулювати ріст зеленої маси.

Лимонна кислота

Для приготування розчину із застосуванням лимонної кислоти візьміть такі інгредієнти, як:

  • Лимонна кислота — чверть чайної ложки
  • Вода — одна склянка

Розчиніть кислоту у воді та протріть або обприскайте листя своїх кімнатних рослин.

Спирт з гліцерином

Якщо ви помітили маленькі пошкодження на листі рослини, змішайте між собою такі інгредієнти, як:

  • Спирт — дві столові ложки
  • Гліцерин — одна столова ложка
  • Вода — 0,5 літрів

Ця суміш сприяє швидкому заживленню ран, прибирає пил і повертає листю природного блиску.

Нагадаємо, ми писали про те, які кімнатні рослини треба підживлювати в зимову пору року. 

Раніше ми розповідали про те, чим можна бюджетно підживити кімнатні рослини. 

Також ми повідомляли про те, чи можна пересаджувати кімнатні рослини у період активного цвітіння.

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