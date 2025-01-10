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Как очистить комнатные цветы от пыли — полезные народные методы

10 января 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Как безопасно убрать пыль на комнатных растениях — эффективные методы, советы
Хозяйка, которая вытирает листья комнатного растения. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Настоящие хозяйки знают, что пыль оседает на только на поверхности дома, но и на комнатные растения, а потому их нужно регулярно чистить. Чтобы вернуть своим цветам естественный вид и блеск, нужно знать, чем можно безопасно убрать пыль с их листьев.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Некоторые хозяйки в стремлении вырастить самые красивые цветы дома допускают ошибки и вредят им. В частности, это касается и ситуаций, когда на листьях этих растений оседает пыль. Если вы заметили эту проблему на своих домашних растениях, узнайте, чем их можно быстро и, в то же время, безопасно очистить.

Вытирание растения
Процесс вытирания листьев комнатного растения. Фото: Pinterest

Чем можно очистить комнатные цветы от пыли

Молоко с водой

Обычной тряпкой можно навредить растениям, поэтому стоит приготовить раствор, который поможет вам защитить цветы от повреждений. Для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Молоко
  • Чистая вода

Просто смешайте эти ингредиенты в равных частях и нанесите на растения, чтобы очистить их и создать своего рода защитную пленку от пыли. Причем, этот раствор не только вернет блеск цветам, но и защитит их от паутинного клеща.

Янтарная кислота

Раствор из этой кислоты должен быть у каждого цветовода, ведь он недорогой, эффективный и легкий в использовании. Для приготовления смеси возьмите такие ингредиенты, как:

  • Янтарная кислота — одна таблетка
  • Вода — один литр
  • Ватный тампон

Смешайте эти ингредиенты и ватным тампоном потрите листья, чтобы укрепить иммунитет и стимулировать рост зеленой массы.

Лимонная кислота

Для приготовления раствора с применением лимонной кислоты возьмите такие ингредиенты, как:

  • Лимонная кислота — четверть чайной ложки
  • Вода — один стакан

Растворите кислоту в воде и протрите или опрыскайте листья своих комнатных растений.

Спирт с глицерином

Если вы заметили маленькие повреждения на листьях растения, смешайте между собой такие ингредиенты, как:

  • Спирт — две столовые ложки
  • Глицерин — одна столовая ложка
  • Вода — 0,5 литров

Эта смесь способствует быстрому заживлению ран, убирает пыль и возвращает листьям естественный блеск.

Напомним, мы писали о том, какие комнатные растения надо подкармливать в зимнее время года.

Ранее мы рассказывали о том, чем можно бюджетно подкормить комнатные растения.

Также мы сообщали о том, можно ли пересаживать комнатные растения в период активного цветения.

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