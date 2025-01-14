Как ухаживать за калатеей, чтобы вырастить самый красивый комнатный цветок — советы

Процесс ухода за калатеей в домашних условиях. Фото: скриншот с YouTube

Такой комнатный цветок, как калатея, имеет необычные листья, поэтому он пользуется особой популярностью среди хозяек. Однако, чтобы это растение радовало ваш глаз своей красотой, за ним необходимо правильно ухаживать, поэтому узнайте, в чем нуждается этот комнатный цветок.

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Уровень влажности

Поскольку калатея — это тропическое растение, ей позарез необходим достаточный уровень влажности, которую она накапливает именно в корнях. Причем, увлажнять этот цветок необходимо регулярно, и чем чаще и лучше это делать, тем роскошнее будет выглядеть ваша калатея.

Несколько видов калатеи в цветнике. Фото: Pinterest

Грунт в горшке

Следующая вещь, в которой нуждается калатея, — это почва, которая должна быть очень разрыхленной. Достичь такого результата можно с помощью разрыхлителей, которые должны занимать до половины объема почвы в горшке. В качестве разрыхлителей можете добавить такие материалы, как:

Пеностекло

Кокосовые чипсы

Перлит

Кора хвойных пород

Цеолит

Диатомит

Для дезинфекции можно добавить в грунт 5% древесного угля, а для постоянного увлажнения прекрасно подойдет фитильный полив. Его очень любит это комнатное растение.

Большая калатея в горшке на полу. Фото: Livingetc

Уровень освещенности

Этот комнатный цветок нуждается в рассеянном свете, которого должно быть много. Но учитывайте, что калатея очень не любит находиться на сквозняке, поэтому стоит избегать таких мест выращивания этого цветка. Ни в коем случае этот комнатный цветок не должен стоять под прямым солнечным воздухом.

Эти простые, но полезные правила ухода помогут вам вырастить самую красивую калатею, которая будет радовать ваш глаз дома своим роскошным цветением.

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