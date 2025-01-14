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Как правильно ухаживать за калатеей — в чем нуждается этот цветок

14 января 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Как ухаживать за калатеей, чтобы вырастить самый красивый комнатный цветок — советы
Процесс ухода за калатеей в домашних условиях. Фото: скриншот с YouTube
Кристина Кучугурная - Редактор

Такой комнатный цветок, как калатея, имеет необычные листья, поэтому он пользуется особой популярностью среди хозяек. Однако, чтобы это растение радовало ваш глаз своей красотой, за ним необходимо правильно ухаживать, поэтому узнайте, в чем нуждается этот комнатный цветок.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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В каком уходе нуждается калатея

Уровень влажности

Поскольку калатея — это тропическое растение, ей позарез необходим достаточный уровень влажности, которую она накапливает именно в корнях. Причем, увлажнять этот цветок необходимо регулярно, и чем чаще и лучше это делать, тем роскошнее будет выглядеть ваша калатея.

Калатеи
Несколько видов калатеи в цветнике. Фото: Pinterest

Грунт в горшке

Следующая вещь, в которой нуждается калатея, — это почва, которая должна быть очень разрыхленной. Достичь такого результата можно с помощью разрыхлителей, которые должны занимать до половины объема почвы в горшке. В качестве разрыхлителей можете добавить такие материалы, как:

  • Пеностекло
  • Кокосовые чипсы
  • Перлит
  • Кора хвойных пород
  • Цеолит
  • Диатомит

Для дезинфекции можно добавить в грунт 5% древесного угля, а для постоянного увлажнения прекрасно подойдет фитильный полив. Его очень любит это комнатное растение.

Калатея
Большая калатея в горшке на полу. Фото: Livingetc

Уровень освещенности

Этот комнатный цветок нуждается в рассеянном свете, которого должно быть много. Но учитывайте, что калатея очень не любит находиться на сквозняке, поэтому стоит избегать таких мест выращивания этого цветка. Ни в коем случае этот комнатный цветок не должен стоять под прямым солнечным воздухом.

Эти простые, но полезные правила ухода помогут вам вырастить самую красивую калатею, которая будет радовать ваш глаз дома своим роскошным цветением.

Напомним, мы писали о том, как можно с легкостью избавиться от паутинного клеща на комнатном растении.

Ранее мы рассказывали о том, как можно убрать пыль на комнатных растениях.

Также мы сообщали о том, как улучшить рост комнатных цветов с помощью корицы.

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