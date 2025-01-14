Як захистити кімнатну рослину від павутинного кліща за допомогою апельсина

Молода жінка, яка обприскує кімнатну рослину. Фото: Freepik

Такий шкідник, як павутинний кліщ, може знищити не тільки вуличні, а й кімнатні рослини, а ще його майже не можна побачити візуально. Однак, досвідчені квітникарі розповіли, як можна позбутися цього шкідника і захистити свої рослини, щоб вони могли спокійно рости і розвиватися.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Хто такий павутинний кліщ

Павутинний кліщ — це маленька комаха завдовжки до одного міліметра, яку неозброєним оком дуже важко помітити. Цей шкідник "орудує" на різних рослинах — як вуличних, так і кімнатних, тому це доволі поширена проблема.

Існує одна ознака, яка говорить про те, що на вашій кімнатній рослині завівся такий кліщ. Якщо на листі з’явилося тонке павутиння, то це означає, що на вашій рослині з’явився павутинний кліщ. У цьому випадку необхідно терміново позбавлятися шкідника.

Ознака наявності павутинного кліща на кімнатній квітці. Фото: Decorexpro

Як захистити кімнатні рослини від павутинного кліща

Ви здивуєтеся, але звичайний апельсин ефективно бореться з павутинним кліщем на рослинах. Тому не викидайте шкірку апельсина, а залийте жменю таких відходів окропом і залиште в такому стані на п’ять годин, щоб воно настоялося.

Потім процідіть апельсин за допомогою марлі та обприскайте кімнатні квіти, які постраждали від цього шкідника. Але обробляти можна не тільки листя зі стовбуром, а й верхній шар ґрунту, горщик, піддон і навіть підвіконня.

Процес обприскування орхідеї на вікні. Фото: Freepik

Обов’язково повторно обробіть кімнатну рослину за сім-десять днів — це допоможе вам оживити квітку і раз і назавжди позбутися шкідника. Водночас, у вашій кімнаті стоятиме приємний запах цитрусових.

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