Как защитить комнатное растение от паутинного клеща с помощью апельсина

Молодая женщина, которая опрыскивает комнатное растение. Фото: Freepik

Такой вредитель, как паутинный клещ, может уничтожить не только уличные, но и комнатные растения, а еще его почти нельзя увидеть визуально. Однако, опытные цветоводы рассказали, как можно избавиться от этого вредителя и защитить свои растения, чтобы они могли спокойно расти и развиваться.

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Кто такой паутинный клещ

Паутинный клещ — это маленькое насекомое длиной до одного миллиметра, которое невооруженным глазом очень трудно заметить. Этот вредитель "орудует" на различных растениях — как уличных, так и комнатных, поэтому это довольно распространенная проблема.

Существует один признак, который говорит о том, что на вашем комнатном растении завелся такой клещ. Если на листьях появилась тонкая паутина, то это означает, что на вашем растении появился паутинный клещ. В этом случае необходимо срочно избавляться от вредителя.

Признак наличия паутинного клеща на комнатном цветке. Фото: Decorexpro

Как защитить комнатные растения от паутинного клеща

Вы удивитесь, но обычный апельсин эффективно борется с паутинным клещом на растениях. Поэтому не выбрасывайте кожуру апельсина, а залейте горсть таких отходов кипятком и оставьте в таком состоянии на пять часов, чтобы оно настоялось.

Потом процедите апельсин с помощью марли и опрыскайте комнатные цветы, которые пострадали от этого вредителя. Но обрабатывать можно не только листья со стволом, но и верхний слой почвы, горшок, поддон и даже подоконник.

Процесс опрыскивания орхидеи на окне. Фото: Freepik

Обязательно повторно обработайте комнатное растение через семь-десять дней — это поможет вам оживить цветок и раз и навсегда избавиться от вредителя. В то же время, в вашей комнате будет стоять приятный запах цитрусовых.

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