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Как вырастить фиалку с листочка — простой и действенный способ

16 января 2025 15:34
Александра Ткачук - Редактор
Как вырастить фиалку с листочка — действенная пошаговая инструкция от садоводов
Женщина ухаживает за фиалкой на подоконнике. Фото: shutterstock.com
Александра Ткачук - Редактор

Фиалки — одни из самых популярных комнатных растений. Их обожают за неприхотливость и невероятно красивые цветы разнообразных цветов и оттенков. Чтобы пополнить "фиалковую семью" на своем подоконнике, необязательно отправляться в цветочный магазин, можно вырастить новое растение самостоятельно с листочка.

Как правильно выбрать черенок, укоренить его в воде или почве и ухаживать за молодым комнатным растением, рассказали эксперты изданию Homesandgardens.

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Как вырастить фиалку с листочка — пошаговая инструкция 

1. Выбор листка 

Не все листья способны пустить корни. Садоводы советуют выбирать здоровые, зрелые черенки среднего размера. Листочек должен находиться в среднем слое розетки, ведь нижние листья старые и слабые, а верхние — еще недостаточно развиты.

2. Подготовка инструментов

Используйте острый нож или ножницы, предварительно стерилизованные спиртом или в растворе марганцовки.  Отрежьте листок под углом, оставив черешок (ножку) длиной 2,5–5 см.

2. Укоренение в воде

Чтобы укоренить листок фиалки в воде, сделайте следующее:

  • наполните стеклянную емкость нужного размера теплой отстоянной водой;
  • поместите черенок так, чтобы лишь кончик стебля был погружен в воду;
  • разместите емкость в светлом месте, но без прямого солнца;
  • еженедельно меняйте воду, чтобы предотвратить загнивание;

Через три-четыре недели вы заметите, что из черенка отрастают корни. Когда они достигнут примерно 5 см в длину, можно пересаживать в горшок.

 

Как вырастить фиалку из листочка - пошаговая инструкция
Листки фиалки пустили корни. Фото: google.com

3. Пересадка в грунт

Чтобы успешно пересадить черенок в грунт, сделайте следующее:

  • выберите небольшой горшок с дренажными отверстиями;
  • наполните его легкой, воздухопроницаемой смесью для фиалок;
  • сделайте в грунте небольшое отверстие под углом и осторожно вставьте черенок;
  • полейте растение и поставьте его в теплое, светлое место.

4. Укоренение в почве

Если вы хотите обойтись без воды, можно сразу высадить листок в грунт. Для этого:

  • подготовьте специальный грунт для фиалок;
  • обеспечьте хороший дренаж;
  • сделайте небольшую ямку, предварительно увлажнив землю;
  • вставьте черенок в ямку, не повреждая его основания;
  • полейте и создайте тепличные условия, накрыв горшок прозрачным пакетом с отверстиями для вентиляции.

 

Как укоренить листок фиалки в грунте
Листок фиалки в почве. Фото: google.com

Полезные советы, которые помогут укоренить листок фиалки

  1. Фиалки лучше всего укореняются при температуре +20–25 °C.
  2. Избегайте прямых солнечных лучей, чтобы не обжечь листок.
  3. Для укоренения важна стабильная влажность, но не допускайте перелива.
  4. Используйте легкий субстрат с добавлением перлита или вермикулита.
  5. Будьте терпеливы, ведь процесс укоренения может длиться до 4–6 недель.

 

Полезные советы, которые помогут укоренить листок фиалки
Укоренение листьев фиалки в почве. Фото: google.com

Что делать, когда появляются молодые растения

Через несколько недель у основания листа могут появиться молодые ростки. Садоводы советуют дождаться пока эти ростки окрепнут, а затем осторожно отделить их от материнского листа. Пересадите ростки в отдельные горшки с подходящим грунтом и ухаживайте за ними как за взрослыми фиалками.

Ранее мы рассказывали, как необходимо ухаживать за пеларгонией, чтобы растение обильно цвело.

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15:45 Нападающий Динамо Герреро близок к уходу в другой клуб

15:31 Убил из-за собаки — в Одесской области сын зарезал отца

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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