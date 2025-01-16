Чому почорніла троянда — як врятувати квітку, корисні поради

Людина, яка тримає світлу троянду. Фото: Pinterest

Досвідчені квітникарі знають, що, на жаль, не всі троянди здатні пережити зимові морози, а тому з часом чорніють. Ми розповідаємо, чому ці рослини раптово стають чорними і як можна врятувати троянди, щоб повернути їм природної краси.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Сьогодні майже на кожній клумбі можна побачити троянди, адже це одні з найгарніших квітів. Але на жаль, після зими далеко не всі ці рослини виживають, адже стають чорними в районі пагонів. Дізнайтеся, чому виникає така проблема і як її можна вирішити.

Чому троянди раптово стають чорними

Якщо ви помітили, що ваші троянди раптово почорніли, ймовірно, ви неправильно їх вкрили взимку. Зокрема, ви могли занадто рано відкрити або недостатньо вкрити ці квіти, а тому вони просто замерзли. Причому, дуже щільне обгортання взимку не дає повітрю циркулювати, а тому під накриттям виникає надмірна кількість вологи, яка псує троянди.

Почорнілі пагони троянди взимку. Фото: Alamy

Як врятувати почорнілі троянди

Якщо ви стикнулися з цією проблемою, по-перше, правильно обріжте троянду, зрізавши почорнілі пагони до першого здорового місця. Обов’язково після цього продезінфікуйте місця зрізу, обробивши їх антисептиком.

Потім ви можете обприскати цю рослину антистресовими препаратами, щоб вона могла активніше рости і розвиватися. Але перш, ніж застосовувати той чи інший препарат, обов’язково ознайомтеся з інструкцією на пакуванні.

Процес обприскування троянди в саду. Фото: Pinterest

Крім того, ви можете створити додатковий ефект парника, щоб троянда могла швидше відновитися. Для цього візьміть звичайну пластикову пляшку, обріжте в ній "шийку" і побіліть вапном всередині. Цю конструкцію встановить на обрізану рослину

Коли ви побачите нові пагони на рослині, які заввишки приблизно десять сантиметрів, знімайте укриття.

Нагадаємо, ми писали про те, як врятувати троянду, яка перетворюється на шипшину.

Раніше ми розповідали про те, що потрібно робити з трояндою після першого цвітіння.

Також ми повідомляли про те, навіщо забивати цвях у горщик з трояндою.