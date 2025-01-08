Як і коли підрізати троянду для пишного цвітіння — корисні поради

Троянди. Фото: Freepik

Троянди — це справжня прикраса будь-якого саду, але щоб вони радували пишним цвітінням, необхідно правильно доглядати за ними. Усього одна 10-хвилинна справа принесе вам рясне цвітіння.

Садівниця і засновниця The Hackney Gardener Стіна Хасан поділилася з Еxpress ключовою порадою.

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Одним із ключових етапів догляду є своєчасна та грамотна обрізка. Взимку Хасан рекомендує видалити слабкі та пошкоджені гілки, щоб стимулювати ріст сильніших пагонів і більших квітів.

Найкращий час для обрізки троянд — період спокою. У тепліших регіонах це можна зробити у січні, а при більш холодному кліматі підрізання краще перенести на лютий або березень.

Не відкладайте цю справу надовго, адже кущ, який розрісся, буде підрізати набагато важче. Зараз же на підрізання ви витратите не більше 10-15 хвилин.

Підрізання троянд. Фото: Freepik

Як обрізати троянди — покрокова інструкція

Підготуйте інструменти

Переконайтеся, що ваші секатори гострі та чисті. Використовуйте рукавички, щоб захистити руки від шипів.

Переконайтеся, що ваші секатори гострі та чисті. Використовуйте рукавички, щоб захистити руки від шипів. Видаліть пошкоджені гілки

Огляньте кущ і видаліть всі сухі, пошкоджені або хворі гілки. Це допоможе зосередити енергію рослини на нових здорових пагонах.

Огляньте кущ і видаліть всі сухі, пошкоджені або хворі гілки. Це допоможе зосередити енергію рослини на нових здорових пагонах. Формуйте кущ

Зріжте слабкі та тонкі гілки, які не дадуть гарного цвітіння. Намагайтеся залишити сильні, здорові пагони, щоб створити гарну форму куща.

Зріжте слабкі та тонкі гілки, які не дадуть гарного цвітіння. Намагайтеся залишити сильні, здорові пагони, щоб створити гарну форму куща. Дезінфікуйте інструменти

Після роботи обов’язково обробіть секатор антисептичним засобом, щоб уникнути поширення можливих хвороб між рослинами.

Також Стіна радить, видаляти старі листки та гілки навколо куща після обрізки. Це знизить ризик появи шкідників. Також не бійтеся робити глибоку обрізку — троянди здатні швидко відновлюватися, а для кращого результату підживлюйте рослину після обрізки спеціальними добривами.

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