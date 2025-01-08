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Розы зацветут как никогда — 10-минутное дело для садоводов

8 января 2025 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как и когда подрезать розу для пышного цветения — полезные советы
Розы. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Розы — это настоящее украшение любого сада, но чтобы они радовали пышным цветением, необходимо правильно ухаживать за ними. Всего одно 10-минутное дело принесет вам обильное цветение.

Садовница и основательница The Hackney Gardener Стина Хасан поделилась с Express ключевым советом.

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Одним из ключевых этапов ухода является своевременная и грамотная обрезка. Зимой Хасан рекомендует удалить слабые и поврежденные ветви, чтобы стимулировать рост более сильных побегов и более крупных цветов.

Лучшее время для обрезки роз — период покоя. В более теплых регионах это можно сделать в январе, а при более холодном климате подрезку лучше перенести на февраль или март.

Не откладывайте это дело надолго, ведь куст, который разросся, будет подрезать гораздо труднее. Сейчас же на подрезку вы потратите не более 10-15 минут.

Подрезка роз
Подрезание роз. Фото: Freepik

Как обрезать розы — пошаговая инструкция

  • Подготовьте инструменты
    Убедитесь, что ваши секаторы острые и чистые. Используйте перчатки, чтобы защитить руки от шипов.
  • Удалите поврежденные ветви
    Осмотрите куст и удалите все сухие, поврежденные или больные ветви. Это поможет сосредоточить энергию растения на новых здоровых побегах.
  • Формируйте куст
    Срежьте слабые и тонкие ветки, которые не дадут хорошего цветения. Старайтесь оставить сильные, здоровые побеги, чтобы создать красивую форму куста.
  • Дезинфицируйте инструменты
    После работы обязательно обработайте секатор антисептическим средством, чтобы избежать распространения возможных болезней между растениями.

Также Стина советует, удалять старые листья и ветки вокруг куста после обрезки. Это снизит риск появления вредителей. Также не бойтесь делать глубокую обрезку - розы способны быстро восстанавливаться, а для лучшего результата подкармливайте растение после обрезки специальными удобрениями.

Ранее мы рассказывали, какие деревья нужно обязательно подрезать с января по март.

Также узнайте, какие растения высадить в теплице в январе.

лайфхаки советы сад уход розы

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