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Які рослини посіяти в теплиці в січні 2025 — корисні поради

7 січня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Що можна посіяти в теплиці в січні 2025 — список рослин
Чоловік, який вирощує рослини в теплиці. Фото: Cooagro
Христина Кучугурна - Редактор

Щоб зібрати свіжий і щедрий врожай вже навесні, можна посадити в січні перші рослини в теплиці. Ми розповідаємо, які городні культури можна посіяти на початку року і яких умов потрібно дотримуватися, щоб не зіпсувати врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Рослини, які можна посадити в теплиці в січні

Редиска

Цей овоч не потребує особливого догляду і швидко дає перші плоди, а ще він стійко витримує низькі температури і короткий світловий день. Для посіву в теплиці в січні краще обирати ранні сорти, які дають перший врожай вже за 20-25 днів після посадки.

Запам’ятайте, що редисці потрібен пухкий і родючий ґрунт, а також рівномірний полив.

Редиска
Пучок свіжої редиски на столі. Фото: Pinterest

Шпинат

Ця культура швидко росте навіть тоді, коли немає повноцінного освітлення, але для неї краще обирати прохолодні умови, оскільки листя краще розвивається при десяти або 15 градусів тепла. Ще шпинат вважається невибагливою культурою з великою кількість мінералів і вітамінів. 

Але перш, ніж сіяти шпинат, ґрунт у теплиці ретельно зволожте, а насіння трохи втисніть у землю без подальшого засипання товстого шару ґрунту. Вже за чотири-п’ять тижнів ви зможете зібрати перший врожай шпинату.

Шпинат
Листя свіжого шпинату в мисці. Фото: Mezzani

Салат

Ця рослина витримує короткий світловий день і прохолодну погоду, але в січні краще посадити листові або качанні сорти, адже вони швидше зріють. Під час посадки посійте насіння салату в зволожений ґрунт, відступивши між рядами десь десять або 15 сантиметрів, щоб не робити занадто густу посадку.

Поливати цю рослину треба помірно, адже надмірна кількість води може спровокувати гниття кореневої системи.

Салат
Листя салату на столі. Фото: Pixabay

Петрушка

Цей вид зелені не потребує особливих умов, але їй потрібен помірний полив і родючий ґрунт. Але перш, ніж сіяти насіння в теплиці, обов’язково замочіть його на 12-24 години. Це допоможе петрушці швидше дати перші сходи. 

Сійте насіння неглибоко, вкриваючи його тонким шаром землі, і збирайте перші листочки вже за п’ять-шість тижнів.

Петрушка
Врожай петрушки в кошику. Фото: Blesk

Цибуля на зелень

Ця рослина також не потребує особливих зусиль під час вирощування в січні, вона росте навіть при невеликому світлі. Однак, якщо ви хочете прискорити процес, використайте фітолампу. Причому, сіяти можна як насіння, так і маленькі цибулини сіянці, які швидко ростуть. 

Садити цибулю на зелень краще у пухкий ґрунт, і тоді вона почне давати перший врожай вже за два-три тижні.

Лук
Великий врожай зеленої цибулі. Фото: Pinterest

Крес-салат

Ця рослина дає перший врожай вже за десять або 15 днів, а ще вона не потребує особливої температури і структури ґрунту. Тому крес-салат вважається ідеальною рослиною для посіву в теплиці взимку. Насіння крес-салату сіють у зволожений ґрунт або контейнер з водою, накриваючи плівкою.

І запам’ятайте, що цю рослину потрібно регулярно зволожувати, але уникати застою води.

Кресс-салат
Свіжий крес-салат на тарілці. Фото: Life is a Garden

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини можна посадити на городі взимку. 

Раніше ми розповідали про те, які дерева категорично не можна садити біля будинку. 

Також ми повідомляли про те, коли варто садити рослини на городі в 2025 році. 

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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