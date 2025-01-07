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Какие растения посеять в теплице в январе 2025 — полезные советы

7 января 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Что можно посеять в теплице в январе 2025 — список растений
Мужчина, который выращивает растения в теплице. Фото: Cooagro
Кристина Кучугурная - Редактор

Чтобы собрать свежий и щедрый урожай уже весной, можно посадить в январе первые растения в теплице. Мы рассказываем, какие огородные культуры можно посеять в начале года и какие условия нужно соблюдать, чтобы не испортить урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Редиска

Этот овощ не требует особенного ухода и быстро дает первые плоды, а еще он стойко выдерживает низкие температуры и короткий световой день. Для посева в теплице в январе лучше выбирать ранние сорта, которые дают первый урожай уже через 20-25 дней после посадки.

Запомните, что редиске нужна рыхлая и плодородная почва, а также равномерный полив.

Редиска
Пучок свежей редиски на столе. Фото: Pinterest

Шпинат

Эта культура быстро растет даже тогда, когда нет полноценного освещения, но для нее лучше выбирать прохладные условия, поскольку листья лучше развиваются при десяти или 15 градусов тепла. Еще шпинат считается неприхотливой культурой с большим количество минералов и витаминов.

Но прежде, чем сеять шпинат, почву в теплице тщательно увлажните, а семена немного вдавите в землю без последующего засыпания толстого слоя грунта. Уже через четыре-пять недель вы сможете собрать первый урожай шпината.

Шпинат
Листья свежего шпината в миске. Фото: Mezzani

Салат

Это растение выдерживает короткий световой день и прохладную погоду, но в январе лучше посадить листовые или кочанные сорта, ведь они быстрее зреют. Во время посадки посейте семена салата в увлажненную почву, отступив между рядами где-то десять или 15 сантиметров, чтобы не делать слишком густую посадку.

Поливать это растение надо умеренно, ведь чрезмерное количество воды может спровоцировать гниение корневой системы.

Салат
Листья салата на столе. Фото: Pixabay

Петрушка

Этот вид зелени не нуждается в особых условиях, но ей нужен умеренный полив и плодородная почва. Но прежде, чем сеять семена в теплице, обязательно замочите их на 12-24 часа. Это поможет петрушке быстрее дать первые всходы.

Сейте семена неглубоко, укрывая их тонким слоем земли, и собирайте первые листочки уже через пять-шесть недель.

Петрушка
Урожай петрушки в корзине. Фото: Blesk

Лук на зелень

Это растение также не требует особых усилий во время выращивания в январе, оно растет даже при небольшом свете. Однако, если вы хотите ускорить процесс, используйте фитолампу. Причем, сеять можно как семена, так и маленькие луковицы сеянцы, которые быстро растут.

Садить лук на зелень лучше в рыхлую почву, и тогда он начнет давать первый урожай уже через две-три недели.

Лук
Большой урожай зеленого лука. Фото: Pinterest

Кресс-салат

Это растение дает первый урожай уже через десять или 15 дней, а еще оно не нуждается в особенной температуре и структуре почвы. Поэтому кресс-салат считается идеальным растением для посева в теплице зимой. Семена кресс-салата сеют в увлажненный грунт или контейнер с водой, накрывая пленкой.

И запомните, что это растение нужно регулярно увлажнять, но избегать застоя воды.

Кресс-салат
Свежий кресс-салат на тарелке. Фото: Life is a Garden

Напомним, мы писали о том, какие растения можно посадить на огороде зимой.

Ранее мы рассказывали о том, какие деревья категорически нельзя сажать возле дома.

Также мы сообщали о том, когда стоит сажать растения на огороде в 2025 году.

растения культура советы редиска шпинат петрушка

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