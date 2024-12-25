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Накличе біду — дерево, яке не варто саджати поблизу будинку

25 грудня 2024 02:45
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чому не варто саджати у дворі тую — забобони та поради
Ілюстраційне зображення туї. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Люди старшого покоління не поспішають саджати на своїй земельній ділянці вічнозелену тую. З цим деревом пов’язано чимало забобонів, які передаються з покоління в покоління.

Редакція Новини.LIVE розкаже, які існують забобони, пов'язані із цим хвойним деревом.

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Чому не варто саджати тую у дворі

Вважається, що туя символізує скорботу, тому її часто садять на кладовищах. Через це люди побоюються висаджувати її біля дому, щоб не накликати біду чи смерть.

У деяких регіонах туї приписують магічні властивості. Вона може слугувати провідником між світом живих і мертвих. Через це багато хто боїться, що рослина може привабити привидів.

Також у народі існує повір’я, якщо молода жінка посадить тую біля свого дому, це принесе їй проблеми у шлюбі та тривалу самотність.

Проте це дерево також наділяють і магічними властивостями. Наші предки клали гілки біля входу до хати або у дворі, щоб захистити родину від негараздів.

Забобонні люди також вірять, що туя може поглинати негативну енергію, але якщо дерево засохне біля будинку — це знак прийдешніх хвороб чи невдач.

не садіть тую біля двору
Ілюстраційне зображення туї. Фото: Pexels

Вважається, що туя не повинна рости біля вікон або вхідних дверей, оскільки вона "замикає" енергію в домі, що може викликати застій у справах і проблеми в родині.

Чи вірити у ці забобони, чи ні, обирати нашим читачам. Проте туї мають потужна кореневу систему, яка з часом може пошкодити фундамент будівлі та пошкодити комунікації.  Це зелене дерево також може пригнічувати ріст інших рослин у безпосередній близькості

Нагадаємо, ми писали про те, як потрібно поливати туї, щоб вони залишалися зеленими якомога довше. 

Також ми розповідали, які рослини ні в якому разі не можна садити біля туй. 

хвороба рослини народні прикмети біда туя

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