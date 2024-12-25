Почему не стоит сажать во дворе ту - предрассудки и советы

Иллюстрационное изображение туи. Фото: Freepik

Люди старшего поколения не спешат сажать на своем земельном участке вечнозеленую тую. С этим деревом связано немало предрассудков, которые передаются из поколения в поколение.

Редакция Новини.LIVE расскажет, какие существуют предрассудки, связанные с этим хвойным деревом.

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Считается, что туя символизирует скорбь, поэтому ее часто сажают на кладбищах.

В некоторых регионах туи приписывают магические свойства. Она может служить проводником между миром живых и мертвых. Поэтому многие боятся, что растение может привлечь призраков.

Также в народе существует поверье, если молодая женщина посадит тую возле своего дома, это принесет ей проблемы в браке и длительное одиночество.

Однако это дерево также наделяют и магическими свойствами.

Суеверные люди также верят, что туя может поглощать негативную энергию, но если дерево засохнет у дома — это знак грядущих болезней или неудач.

Иллюстрационное изображение туи. Фото: Pexels

Считается, что туя не должна расти у окон или входной двери, поскольку она "запирает" энергию в доме, что может вызвать застой в делах и проблемы в семье.

Верить ли в эти предрассудки, или нет, выбирать нашим читателям. Однако, туи имеют мощную корневую систему, которая со временем может повредить фундамент здания и коммуникации. Это зеленое дерево также может подавлять рост других растений в непосредственной близости.

Напомним, мы писали о том, как нужно поливать туи, чтобы они оставались зелеными как можно дольше.

Также мы рассказывали о том, какие растения ни в коем случае нельзя сажать возле туй.