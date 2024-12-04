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Обстежте дерева взимку — чому це важливо, поради садівникам

4 грудня 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Навіщо обстежувати дерева взимку — корисні поради садівникам
Люди, які доглядають дерева в саду. Фото: House Digest
Христина Кучугурна - Редактор

Всі дачники знають, що взимку плодові дерева в саду перебувають у стані спокою, але саме в цю пору року необхідно перевірити їхній стан. Досвідчені садівники пояснюють, навіщо це робити і як лікувати рослини від захворювань в зимовий сезон року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Для чого потрібно обстежувати дерева в зимову пору року

Якщо ви думаєте, що взимку не потрібно взагалі стежити за деревами, то ви помиляєтеся. Саме в цю пору року необхідно стежити за зовнішнім станом дерев у саду, перевіряючи пошкодження, хвороби або наслідки "роботи" шкідників, які можуть нашкодити рослинам навесні. 

Якщо ви перевірили дерева і помітили, що вони змінили свій стан через якісь зовнішні фактори, тобто, захворіли, терміново їх рятуйте. Досвідчені садівники розповіли, як саме потрібно лікувати плодові дерева в зимовий сезон року.

Деревья
Декілька дерев у саду взимку. Фото: Decorexpro

Як правильно лікувати дерева в саду взимку

Взимку сніг на деревах може швидко танути під прямими сонячними променями, тому стовбури буде видно. Спочатку подивіться, чи не пошкодили гілки молодих дерев і саджанці шкідники. Якщо такі гілки є, обріжте їх секатором на бічну гілку або бруньку.

Якщо дерева постраждали від мишей, тоді все набагато серйозніше, адже вони можуть зовсім знищити саджанці з молодими деревами. Якщо кора дуже пошкоджена, її рани необхідно терміново замазати садовим варом. Ні в якому разі не зачищайте її краї. 

Обмазка дерева
Процес намазування стовбура дерева садовим варом. Фото: Decorexpro

При цьому, розгалужені гілки краще скріпити міцною обв’язкою, поклавши під неї дерев’яні бруски. Водночас, великі гілки варто чимось підперти.

Нагадаємо, ми писали про те, в якому місці в саду краще не висаджувати яблуні. 

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дерева рослини зима поради сад

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