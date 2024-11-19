Як захистити саджанці дерев від снігу і морозу — поради садівникам

Чоловік, який вкриває дерево. Фото: Onet

Кожен досвідчений садівник знає, як важливо дбати про рослини, особливо, в зимову пору року. Якщо ви хочете вберегти саджанці молодих дерев від морозу та снігу, дізнайтеся, як правильно підготувати садові рослини до зими.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Полив рослин

Першим етапом підготовки саджанців дерев є припинення поливу з початку осені і вологозарядний полив ближче до зими. Остання процедура передбачає промочення ґрунту на глибину від 40 до 60 сантиметрів. Це особливо важливо робити, коли надворі немає опадів восени.

Процес поливу дерева в саду. Фото: House Digest

Видалення залишків рослин і сміття

Після листопаду приберіть все сміття, зламані гілки і опале листя навколо дерев. Річ у тому, що дуже часто листя може хворіти і ставати, свого роду, притулком для шкідників, тому важливо зібрати його і спалити. Після цього обов’язково порихліть ґрунт, щоб також знищити комах і покращити процес потрапляння повітря до коріння.

Догляд пристовбурного кола дерева. Фото: Pinterest

Зв’язування гілок

Якщо на деревах є гілки, акуратно стягніть їх і зв’яжіть шпагатом, але краще це робити з кимось вдвох. Це потрібно здійснити до настання морозів, адже підмерзлі гілки стають слабкими і починають ламатися під вагою снігу взимку.

Процес підв'язування гілок рослини. Фото: Gardeners` World

Мульчування рослин

Коли надворі буде стабільно мінусова температура, замульчуйте пристовбурні кола, щоб захистити кореневі системи від морозів. Для мульчі можете використовувати або компост, або торф. Якщо цього немає під рукою, візьміть картон, траву, сухе листя або тирсу. Вкладайте матеріал шаром завтовшки від десяти до 20 сантиметрів і посипте зверху снігом, якщо потрібно.

Процедура мульчування рослини в саду. Фото: Pontifex.ro

Укриття рослин

І, нарешті, останнім етапом захисту саджанців дерев є їхнє укриття, яке вбереже молоді рослини від морозів. Можете вкривати дерева одним з таких матеріалів, як:

Покривний нетканий матеріал

Мішковина

Мішки і сітки для зберігання овочів

М'яка будівельна сітка

Старий одяг

Колготки

Марля або бинт

Руберойд або лінолеум

Поролон або підкладка під ламінат

Процес укриття дерева в саду. Фото: Allegro

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