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Як можна захистити черешню взимку — осінній догляд дерева

2 листопада 2024 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Як захистити черешню від замерзання взимку — що зробити восени
Людина, яка збирає врожай черешні. Фото: Fruit Growers Tasmania
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо ви маєте черешню на своїй ділянці та хочете, щоб вона стійко витримала зимові морози, її необхідно ретельно підготувати до холодів. Досвідчені садівники розповіли, що необхідно зробити восени, щоб допомогти цьому плодовому дереву добре перезимувати.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Ретельний полив

У період, поки надворі немає заморозків, черешню треба гарно полити, щоб коренева система отримала необхідну кількість вологи. Ця процедура допомагає ягідному дереву краще витримати зимові морози, адже коріння отримує вологу до замерзання ґрунту.

Полив дерева
Процес поливу плодового дерева в саду. Фото: Freepik

Санітарна обрізка

В осінню пору року треба обрізати всі гілки на черешні, які висохли, захворіли і пошкодилися. Це потрібно для того, щоб захистити рослину від хвороб і покращити проникнення сонячного світла. Обрізати також варто і те листя, через яке на дереві може поширитися інфекція.

Обробка дерева

До приходу морозів необхідно також обробити рослини розчином мідного купоросу на 3% або бордоською сумішшю на 1%. Така обробка допоможе вам захистити черешні від грибкових хвороб у період відлиг і у весняний час.

Також треба побілити стовбури дерев і розвилки нижніх гілок готовою побілкою із вмістом інсектицидних і фунгіцидних препаратів. Можна це також зробити і садовою побілкою власного приготування з вапна і мідного купороса.

Побелка дерева
Процес побілки стовбура дерева. Фото: Pinterest

Це допоможе вам захистити свої дерева від опіків сонця, грибкових хвороб і комах, які "живуть" на деревах взимку. А щоб захистити молода саджанці взимку, використовуйте такі матеріали, як:

  • Агроволокно
  • Мішковина
  • Спеціальна матеріали для укриття

Нагадаємо, ми писали про те, скільки можна зберігати свіжу черешню у себе вдома. 

Раніше ми розповідали про те, як можна захистити сливові дерева від зимових морозів. 

Також ми повідомляли про те, як захистити персик від морозів у зимовий сезон.

осінь дерева черешня поради зима сад

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