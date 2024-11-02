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Как можно защитить черешню зимой — осенний уход за деревом

2 ноября 2024 05:03
Кристина Кучугурная - Редактор
Как защитить черешню от замерзания зимой — что сделать осенью
Человек, собирающий урожай черешни. Фото: Fruit Growers Tasmania
Кристина Кучугурная - Редактор

Если вы имеете черешню на своем участке и хотите, чтобы она стойко выдержала зимние морозы, ее необходимо тщательно подготовить к холодам. Опытные садоводы рассказали, что необходимо сделать осенью, чтобы помочь этому дереву хорошо перезимовать.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Тщательный полив

В период, пока на улице нет заморозков, черешню нужно хорошо полить, чтобы корневая система получила необходимое количество влаги. Эта процедура помогает ягодному дереву лучше выдержать зимние морозы, ведь корни получают влагу до замерзания почвы.

Полив дерева
Процесс полива плодового дерева в саду. Фото: Freepik

Санитарная обрезка

В осеннее время года надо обрезать все высохшие, заболевшие и повредившиеся ветки на черешне. Это нужно для того, чтобы защитить растение от болезней и улучшить проникновение солнечного света. Обрезать также следует и те листья, из-за которых на дереве может распространиться инфекция.

Обработка дерева

До прихода морозов необходимо также обработать растения раствором медного купороса на 3% или бордоской смесью на 1%. Такая обработка поможет вам защитить черешни от грибковых болезней в период оттепелей и в весеннее время.

Также нужно побелить стволы деревьев и развилки нижних веток готовой побелкой с содержанием инсектицидных и фунгицидных препаратов. Можно это сделать и садовой побелкой собственного приготовления из извести и медного купороса.

Побелка дерева
Процесс побелки ствола дерева. Фото: Pinterest

Это поможет вам защитить свои деревья от ожогов солнца, грибковых болезней и насекомых, "живущих" на деревьях зимой. А чтобы защитить молодые саженцы зимой, используйте такие материалы, как:

  • Агроволокно
  • Мешковина
  • Специальные материалы для укрытия

Напомним, мы писали о том, сколько можно хранить свежую черешню у себя дома.

Раньше мы рассказывали о том, как можно защитить сливовые деревья от зимних морозов.

Также мы сообщали о том, как защитить персик от морозов в зимний сезон.

осень деревья черешня советы зима сад

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