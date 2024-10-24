Що робити з персиком восени, щоб захистити його взимку — поради садівникам

Людина, яка збирає персики в саду. Фото: Freepik

Всі садівники з досвідом знають, що персикове дерево потребує ретельного догляду і росте тільки в теплих умовах. Оскільки наближається зимовий сезон, вам варто дізнатися, як необхідно доглядати це плодове дерево восени, щоб воно не замерзло в морози.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Всі рослини в саду і на городі потребують того чи іншого догляду, а взимку це особливо важливо. Оскільки персик вважається доволі вимогливою рослиною, йому необхідно приділити особливу увагу восени. Дуже важливо доглядати саме молоді персикові дерева, адже вони більше за все бояться зимових морозів.

Врожай на персиковому дереві. Фото: Pexels

Досвідчені садівники пояснили, що варто зробити з персиковими деревами восени, щоб захистити їх взимку.

Як доглядати персикові дерева напередодні зими

В осінній сезон садівники рекомендують підживлювати і поливати персик, а також розпушувати ґрунт під ним. Також важливо оброблять персики від різних хвороб і шкідників, щоб вони дали гарний врожай. Молоді деревця, які не плодоносять, необхідно захистити від морозів.

Щоб це зробити, обмотайте стовбури молодих персикових дерев одним з таких матеріалів, як:

Листя картону

Гілки ялинок

Солома

Соняшникові стебла

Кукурудза

Очерет

Обмотаний стовбур плодового дерева. Фото: Decorexpro

Але досвідчені садівники не рекомендують сильно перев’язувати матеріал на стовбурі, щоб не нашкодити дереву. Однак, робити це варто так, щоб цей матеріал тримався на молодому дереві.

Ці прості, але ефективні поради допоможуть вам виростити найкращі персики. Вони, в свою чергу, "віддячать" вам неймовірно красивими квітами навесні, а влітку — смачними і соковитими плодами.

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживлювати персикові дерева, щоб мати гарний врожай.

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