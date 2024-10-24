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Как ухаживать за персиками осенью — что делать, чтобы защитить их от морозов

24 октября 2024 21:48
Кристина Кучугурная - Редактор
Что делать с персиком осенью, чтобы защитить его зимой — советы садоводам
Человек, собирающий персики в саду. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Все садоводы с опытом знают, что персиковое дерево нуждается в тщательном уходе и растет только в теплых условиях. Поскольку приближается зимний сезон, вам следует узнать, как необходимо ухаживать за этим плодовым деревом осенью, чтобы оно не замерзло в морозы.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Все растения в саду и на огороде нуждаются в том или ином уходе, а зимой это особенно важно. Поскольку персик считается достаточно требовательным растением, ему необходимо уделить особое внимание осенью. Очень важно ухаживать именно за молодыми персиковыми деревьями, ведь они больше всего боятся зимних морозов.

Персик
Урожай на персиковом дереве. Фото: Pexels

Опытные садоводы объяснили, что следует сделать с персиковыми деревьями осенью, чтобы защитить их зимой.

Как ухаживать за персиковыми деревьями накануне зимы

В осенний сезон садоводы рекомендуют подкармливать и поливать персик, а также разрыхлять почву под ним. Также важно обработать персики от различных болезней и вредителей, чтобы они дали хороший урожай. Молодые неплодоносящие деревца необходимо защитить от морозов.

Чтобы это сделать, обмотайте стволы молодых персиковых деревьев одним из таких материалов, как:

  • Листки картона
  • Ветви елок
  • Солома
  • Подсолнечные стебли
  • Кукуруза
  • Камыш
Столб дерева
Обмотанный ствол плодового дерева. Фото: Decorexpro

Но опытные садоводы не рекомендуют сильно перевязывать материал на стволе, чтобы не навредить дереву. Однако, делать это следует так, чтобы этот материал держался на молодом дереве.

Эти простые, но эффективные советы помогут вам вырастить самые лучшие персики. Они, в свою очередь, "отблагодарят" вас невероятно красивыми цветами весной, а летом — вкусными и сочными плодами.

Напомним, мы писали о том, чем следует подкармливать персиковые деревья, чтобы иметь хороший урожай.

Раньше мы рассказывали о том, какой сорт персиков можно посадить на украинской даче.

Также мы сообщали о том, как правильно обрабатывать персиковые деревья в саду после плодоношения.

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