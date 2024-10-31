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Як доглядати сливу восени — як захистити від зимових морозів

31 жовтня 2024 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Як захистити сливу від морозів взимку — догляд дерева восени
Людина, яка зриває сливи з дерева. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Сливові дерева, як і будь-які інші в саду, потребує відповідного догляду, особливо, перед настанням зимового періоду. Досвідчені дачники розповіли, що необхідно зробити зі сливою восени, щоб вона змогла перезимувати і дати рясний врожай наступного сезону.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Розпушування ґрунту

Дачники з досвідом рекомендують розпушити ґрунт в осінній сезон, щоб покращити процес аерації і допомогти волозі краще потрапляти до кореневої системи сливового дерева. Також це забезпечить краще проникнення і корисних компонентів до дерева.

Видалення бур’янів

Ще одним етапом догляду сливового дерева восени є процес видалення бур’янів. Це допоможе захистити плодове дерево від впливу різних захворювань і шкідників, які здатні знищувати цілі врожаї. 

Удаление сорняков
Процес видалення бур'янів на городі. Фото: Pixabay

Підживлення дерева

Важливо також восени підживлювати сливове дерево добривами із вмістом калію і фосфору, щоб зміцнити коріння і покращити стійкість рослини до зимових морозів. Добрива із вмістом азоту краще не вносити, адже вони змушують молоді пагони рости, а вони не встигнуть одерев’яніти.

Санітарна обрізка

Санітарна обрізка включає в себе видалення гілок сливового дерева, які захворіли, висохли або пошкодилися. Те ж саме необхідно зробити з такими ж пагонами і прикореневою порослю. Обробляти місця зрізів треба садовим варом.

Обрезка дерева
Процес обрізки плодового дерева. Фото: Freepik

Захист від шкідників і захворювань

Для профілактики грибкових хвороб дачники з досвідом рекомендують обробляти дерева препаратами із вмістом міді. Також треба зібрати і знищити листя, що опало, адже там можуть перебувати збудники захворювань.

Захист від гризунів

Щоб захистити кору дерева від гризунів, обв’яжіть стовбур спеціальними матеріалами. Це можуть бути такі матеріали, як:

  • Пластикові спіралі
  • Металева сітка
Защита дерева
Захист стовбурів дерева від шкідників. Фото: Decorexpro

Мульчування пристовбурного кола

Щоб захистити дерево від замерзання і утримати вологу в ґрунті, вкрийте землю навколо нього шаром мульчі. Йдеться про:

  • Компост
  • Торф
  • Перегной

Утеплення молодих дерев

Щоб захистити молоді саджанці сливи від сонячних опіків і морозу, обв’яжіть їхні стовбури і скелетні гілки мішковиною або спеціальним матеріалом для покриття.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно обрізати сливове дерево в саду восени. 

Раніше ми розповідали про те, чому на сливі немає плодів і як можна врятувати врожай. 

Також ми повідомляли про те, чому на сливі жовтіє листя і як врятувати врожай.

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