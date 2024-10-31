Як захистити сливу від морозів взимку — догляд дерева восени

Як доглядати сливу восени — як захистити від зимових морозів
Сливові дерева, як і будь-які інші в саду, потребує відповідного догляду, особливо, перед настанням зимового періоду. Досвідчені дачники розповіли, що необхідно зробити зі сливою восени, щоб вона змогла перезимувати і дати рясний врожай наступного сезону.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
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Розпушування ґрунту
Дачники з досвідом рекомендують розпушити ґрунт в осінній сезон, щоб покращити процес аерації і допомогти волозі краще потрапляти до кореневої системи сливового дерева. Також це забезпечить краще проникнення і корисних компонентів до дерева.
Видалення бур’янів
Ще одним етапом догляду сливового дерева восени є процес видалення бур’янів. Це допоможе захистити плодове дерево від впливу різних захворювань і шкідників, які здатні знищувати цілі врожаї.
Підживлення дерева
Важливо також восени підживлювати сливове дерево добривами із вмістом калію і фосфору, щоб зміцнити коріння і покращити стійкість рослини до зимових морозів. Добрива із вмістом азоту краще не вносити, адже вони змушують молоді пагони рости, а вони не встигнуть одерев’яніти.
Санітарна обрізка
Санітарна обрізка включає в себе видалення гілок сливового дерева, які захворіли, висохли або пошкодилися. Те ж саме необхідно зробити з такими ж пагонами і прикореневою порослю. Обробляти місця зрізів треба садовим варом.
Захист від шкідників і захворювань
Для профілактики грибкових хвороб дачники з досвідом рекомендують обробляти дерева препаратами із вмістом міді. Також треба зібрати і знищити листя, що опало, адже там можуть перебувати збудники захворювань.
Захист від гризунів
Щоб захистити кору дерева від гризунів, обв’яжіть стовбур спеціальними матеріалами. Це можуть бути такі матеріали, як:
- Пластикові спіралі
- Металева сітка
Мульчування пристовбурного кола
Щоб захистити дерево від замерзання і утримати вологу в ґрунті, вкрийте землю навколо нього шаром мульчі. Йдеться про:
- Компост
- Торф
- Перегной
Утеплення молодих дерев
Щоб захистити молоді саджанці сливи від сонячних опіків і морозу, обв’яжіть їхні стовбури і скелетні гілки мішковиною або спеціальним матеріалом для покриття.
Нагадаємо, ми писали про те, як правильно обрізати сливове дерево в саду восени.
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