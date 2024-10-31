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Как ухаживать за сливой осенью — как защитить от зимних морозов

31 октября 2024 05:03
Кристина Кучугурная - Редактор
Как защитить сливу от морозов зимой — уход за деревом осенью
Человек, который срывает сливы с дерева. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Сливовые деревья, как и любые другие в саду, нуждаются в соответствующем уходе, особенно, перед наступлением зимнего периода. Опытные дачники рассказали, что необходимо сделать со сливой осенью, чтобы она смогла перезимовать и дать обильный урожай в следующем сезоне.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Разрыхление почвы

Дачники с опытом рекомендуют разрыхлить почву в осенний сезон, чтобы улучшить процесс аэрации и помочь влаге лучше попадать в корневую систему сливового дерева. Также это обеспечит лучшее проникновение и полезных компонентов в дерево.

Удаление сорняков

Еще одним этапом ухода за сливовым деревом осенью является процесс удаления сорняков. Это поможет защитить плодовое дерево от воздействия различных заболеваний и вредителей, способных уничтожать целые урожаи.

Удаление сорняков
Процесс удаления сорняков на огороде. Фото: Pixabay

Подкормка дерева

Важно также осенью подпитывать сливовое дерево удобрениями с содержанием калия и фосфора, чтобы укрепить корни и улучшить устойчивость растения к зимним морозам. Удобрения с содержанием азота лучше не вносить, ведь они заставляют молодые побеги расти, а они не успеют одеревенеть.

Санитарная обрезка

Санитарная обрезка включает в себя удаление ветвей сливового дерева, которые заболели, высохли или повредились. То же самое необходимо сделать с такими же побегами и прикорневыми порослями. Обрабатывать места срезов нужно садовым варом.

Обрезка дерева
Процесс обрезки плодового дерева. Фото: Freepik

Защита от вредителей и заболеваний

Для профилактики грибковых заболеваний дачники с опытом советуют обрабатывать деревья препаратами с содержанием меди. Также нужно собрать и уничтожить опавшие листья, ведь там могут находиться возбудители заболеваний.

Защита от грызунов

Чтобы защитить кору дерева от грызунов, обвяжите ствол специальными материалами. Это могут быть такие материалы, как:

  • Пластиковые спирали
  • Металлическая сетка
Защита дерева
Защита стволов дерева от вредителей. Фото: Decorexpro

Мульчирование приствольного круга

Чтобы защитить дерево от замерзания и удержать влагу в почве, укройте землю вокруг него слоем мульчи. Речь идет о:

  • Компосте
  • Торфе
  • Перегное

Утепление молодых деревьев

Чтобы защитить молодые саженцы сливы от солнечных ожогов и мороза, обвяжите их стволы и скелетные ветки мешковиной или специальным материалом для покрытия.

Напомним, мы писали о том, как правильно обрезать сливовое дерево в саду осенью.

Раньше мы рассказывали о том, почему на сливе нет плодов и как спасти урожай.

Также мы сообщали о том, почему на сливе желтеют листья и как спасти урожай.

осень деревья советы зима сад слива

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