Як підготувати грушу до зими — що зробити з деревом восени

Людина, яка збирає врожай груші в саду. Фото: Pluska

Дерево з грушами, як й інші дерева в саду, потребує захисту взимку, тому восени його необхідно заздалегідь підготувати. Досвідчені садівники розповіли, як можна ефективно захистити грушу від замерзання в зимову пору року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Прибирання навколо стовбура

Після збору останнього врожаю навколо груші потрібно прибрати все опале листя, плоди і бур’яни. Річ у тому, що всі залишки можуть збирати всередині себе захворювання і шкідників. Тому необхідно зібрати все сміття і утилізувати його — це може бути спалення або компостування.

Потім приберіть всі лишайники і відшаровану кору зі стовбура груші за допомогою щітки. Це допоможе вам вберегти дерево від захворювань і пошкоджень.

Плоди на груші в саду. Фото: Pinterest

Обрізка крони

Груші необхідна також санітарна обрізка за три тижні до настання заморозків, щоб на ній встигли затягнутися всі зрізи. Перш за все, огляньте дерево і знайдіть всі гілки, які зламалися або захворіли, потім обріжте їх інструментом і обробіть місця зрізів варом або садовою пастою.

Підживлення дерева

Також необхідно підживити грушу восени, обравши відповідне добриво для цього. Наприклад, якщо у вас виросли нерівні плоди, додайте брому, якщо на дереві з’явився хлороз, то залізо, а якщо листя дуже швидко опало, це свідчить про те, що йому не вистачає калію. Доросле дерево підживіть калієм і суперфосфатом, а молоді — органічними добривами.

Захист від шкідників і хвороб

Восени також необхідно провести профілактичну обробку груші від шкідників і захворювань. Після очищення ділянки навколо дерева обробіть його і ґрунт розчином мідного купоросу. Потім перекопайте землю і підживіть її органічними добривами. Щоб захистити дерево від шкідників, одягніть на грушу ловчий пояс.

Процес обприскування плодового дерева в саду. Фото: Pinterest

Полив дерева

Запам’ятайте, що молоді дерева поливають десь 30-40 літрами води, середні — 70 літрами, а ось дорослі — 100 літрами. Причому, поливати треба в три етапи, щоразу розпушуючи ґрунт і мульчуючи легкими матеріалами. Щоб вберегти вологу, використовуйте кору або торф.

Побілка стовбура

Восени також необхідно побілити стовбур дерева, але робити це краще тоді, коли надворі тепло. Для цього змішайте гашене вапно разом з мідним купоросом так, щоб консистенція була схожа на рідку сметану, і нанесіть на чистий стовбур.

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