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Что делать с грушей осенью, чтобы подготовить ее к морозам

12 ноября 2024 22:44
Кристина Кучугурная - Редактор
Как подготовить грушу к зиме — что сделать с деревом осенью
Человек, собирающий урожай груши в саду. Фото: Pluska
Кристина Кучугурная - Редактор

Дерево с грушами, как и другие деревья в саду, нуждается в защите зимой, поэтому осенью его необходимо заранее подготовить. Опытные садоводы рассказали, как можно эффективно защитить грушу от замерзания в зимнее время года.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Уборка вокруг ствола

После сбора последнего урожая вокруг груши нужно убрать все опавшие листья, плоды и сорняки. Дело в том, что все остатки могут собирать в себе заболевания и вредителей. Поэтому необходимо собрать весь мусор и утилизировать его — это может быть сожжение или компостирование.

Затем уберите все лишайники и отслоенную кору со ствола груши с помощью щетки. Это поможет вам уберечь дерево от заболеваний и повреждений.

Груша
Плоды на груше в саду. Фото: Pinterest

Обрезка кроны

Груше также необходима санитарная обрезка за три недели до наступления заморозков, чтобы на ней успели затянуться все срезы. Прежде всего, осмотрите дерево и найдите все сломавшиеся или заболевшие ветви, затем обрежьте их инструментом и обработайте места срезов варом или садовой пастой.

Подкормка дерева

Также необходимо подкормить грушу осенью, выбрав подходящее удобрение для этого. Например, если у вас выросли неровные плоды, добавьте брома, если на дереве появился хлороз, то железо, а если листья очень быстро опали, это свидетельствует о том, что ему не хватает калия. Взрослое дерево подпитайте калием и суперфосфатом, а молодые — органическими удобрениями.

Защита от вредителей и болезней

Осенью необходимо провести профилактическую обработку груши от вредителей и заболеваний. После очистки участка вокруг дерева обработайте его и грунт раствором медного купороса. Затем перекопайте землю и подпитайте ее органическими удобрениями. Чтобы защитить дерево от вредителей, наденьте на грушу ловчий пояс.

Опрыскивание дерева
Процесс опрыскивания плодового дерева в саду. Фото: Pinterest

Полив дерева

Запомните, что молодые деревья поливают где-то 30-40 литрами воды, средние — 70 литрами, а вот взрослые — 100 литрами. Причем, поливать нужно в три этапа, каждый раз рыхляя почву и мульчируя легкими материалами. Чтобы уберечь влагу, используйте кору или торф.

Побелка ствола

Осенью также необходимо побелить ствол дерева, но делать это лучше тогда, когда на улице тепло. Для этого смешайте гашеную известь вместе с медным купоросом так, чтобы консистенция была похожа на жидкую сметану, и нанесите на чистый ствол.

Напомним, мы писали о том, как правильно хранить урожай груш на зиму.

Раньше мы рассказывали о том, почему плоды на груше становятся черными и как спасти урожай.

Также мы сообщали о том, почему стоит посадить красную грушу в саду.

осень деревья советы зима груша сад

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