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Які дерева можна висаджувати в листопаді — корисні поради

15 листопада 2024 13:40
Христина Кучугурна - Редактор
Які дерева посадити в листопаді — поради садівникам
Людина, яка садить дерево в саду. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

У листопаді ще можна висаджувати на своїй дачній ділянці деякі різновиди плодових дерев і ягідних чагарників, які дадуть врожай негірший, ніж влітку. Дізнайтеся, які фруктові дерева можна садити в саду в останній місяць осені.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Плодові дерева, які можна посадити в листопаді

Садівники з досвідом кажуть, що в останній осінній місяць можна садити рослини, які здатні витримати зимові морози. Так, до списку цих плодових дерев входять такі дерева, як:

  • Калина
  • Глід
  • Горобина
Калина, рябина, боярышник
Калина, горобина і глід у саду. Фото: колаж Новини.LIVE

Їх краще садити тоді, коли закінчується листопад, але ще не прийшли стійкі заморозки, адже їм потрібно не менше трьох тижнів, щоб вкоренитися. Тобто, найсприятливіший момент для посадки цих дерев — це період із середини листопада до початку грудня.

Як правильно садити ці дерева в листопаді

Експерти не рекомендують садити калину з горобиною на одній ділянці, адже вони страждають від одних і тих самих захворювань, а тому, якщо одна рослина захворіє, то це передасться на іншу. Існують певні правила, які допоможуть вам виростити найгарніші дерева.

Посадка дерева
Процес посадки дерева в саду. Фото: Pinterest

По-перше, ділянка для висаджування глоду, горобини і калини повинна бути під сонцем або у половині тіні. По-друге, ями для посадки завглибшки повинні бути 50 сантиметрів, а між ними відстань повинна становити від двох з половиною до трьох метрів.

Потім необхідно підживити лунки сумішшю верхнього шару ґрунту, об’єднаним з торфом і перегноєм, ретельно полити і залишити в такому стані на один тиждень. Після цього поставте саджанці в кожну яму і випряміть їхні коріння, засипте лунки землею і замульчуйте місце навколо них одним з таких матеріалів, як:

  • Тирса
  • Перегній
  • Торф

Нагадаємо, ми писали про те, як можна приготувати садовий вар для лікування дерев від хвороб. 

Раніше ми розповідали про те, як можна зробити з кори дерев поживний компост. 

Також ми повідомляли про те, як і коли краще білити стовбури дерев в осінню пору року.

осінь дерева листопад поради сад

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