Які дерева посадити в листопаді — поради садівникам

Які дерева можна висаджувати в листопаді — корисні поради
У листопаді ще можна висаджувати на своїй дачній ділянці деякі різновиди плодових дерев і ягідних чагарників, які дадуть врожай негірший, ніж влітку. Дізнайтеся, які фруктові дерева можна садити в саду в останній місяць осені.
Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.
Плодові дерева, які можна посадити в листопаді
Садівники з досвідом кажуть, що в останній осінній місяць можна садити рослини, які здатні витримати зимові морози. Так, до списку цих плодових дерев входять такі дерева, як:
- Калина
- Глід
- Горобина
Їх краще садити тоді, коли закінчується листопад, але ще не прийшли стійкі заморозки, адже їм потрібно не менше трьох тижнів, щоб вкоренитися. Тобто, найсприятливіший момент для посадки цих дерев — це період із середини листопада до початку грудня.
Як правильно садити ці дерева в листопаді
Експерти не рекомендують садити калину з горобиною на одній ділянці, адже вони страждають від одних і тих самих захворювань, а тому, якщо одна рослина захворіє, то це передасться на іншу. Існують певні правила, які допоможуть вам виростити найгарніші дерева.
По-перше, ділянка для висаджування глоду, горобини і калини повинна бути під сонцем або у половині тіні. По-друге, ями для посадки завглибшки повинні бути 50 сантиметрів, а між ними відстань повинна становити від двох з половиною до трьох метрів.
Потім необхідно підживити лунки сумішшю верхнього шару ґрунту, об’єднаним з торфом і перегноєм, ретельно полити і залишити в такому стані на один тиждень. Після цього поставте саджанці в кожну яму і випряміть їхні коріння, засипте лунки землею і замульчуйте місце навколо них одним з таких матеріалів, як:
- Тирса
- Перегній
- Торф
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