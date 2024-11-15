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Какие деревья можно высаживать в ноябре — полезные советы

15 ноября 2024 13:40
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие деревья посадить в ноябре — советы садоводам
Человек, который садит дерево в саду. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

В ноябре еще можно высаживать на своем дачном участке некоторые разновидности плодовых деревьев и ягодных кустарников, которые дадут урожай не хуже, чем летом. Узнайте, какие фруктовые деревья можно сажать в саду в последний месяц осени.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Плодовые деревья, которые можно посадить в ноябре

Садоводы с опытом говорят, что в последний осенний месяц можно сажать растения, которые способны выдержать зимние морозы. Так, в список этих плодовых деревьев входят такие деревья, как:

  • Калина
  • Боярышник
  • Рябина
Калина, рябина, глоду
Калина, рябина и боярышник в саду. Фото: коллаж Новини.LIVE

Их лучше сажать тогда, когда заканчивается ноябрь, но еще не пришли стойкие заморозки, ведь им нужно не менее трех недель, чтобы укорениться. То есть, самый благоприятный момент для посадки этих деревьев — это период с середины ноября по начало декабря.

Как правильно сажать эти деревья в ноябре

Эксперты не рекомендуют сажать калину с рябиной на одном участке, ведь они страдают от одних и тех же заболеваний, поэтому, если одно растение заболеет, то это передастся на другое. Существуют определенные правила, которые помогут вам вырастить красивые деревья.

Посадка дерева
Процесс посадки дерева в саду. Фото: Pinterest

Во-первых, участок для высадки боярышника, рябины и калины должен быть под солнцем или в половине тени. Во-вторых, ямы для посадки в глубину должны быть 50 сантиметров, а между ними расстояние должно составлять от двух с половиной до трех метров.

Затем необходимо подкормить лунки смесью верхнего слоя почвы, объединенной с торфом и перегноем, тщательно полить и оставить в таком состоянии на одну неделю. После этого поставьте саженцы в каждую яму и выпрямите их корни, засыпьте лунки землей и замульчивайте место вокруг них одним из таких материалов, как:

  • Опилки
  • Перегной
  • Торф

Напомним, мы писали о том, как можно приготовить садовый вар для лечения деревьев от болезней.

Раньше мы рассказывали о том, как можно сделать из коры деревьев питательный компост.

Также мы сообщали о том, как и когда лучше белить стволы деревьев в осеннее время года.

осень деревья ноябрь советы сад

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